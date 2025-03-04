Нова для України процедура: власнику ТРЦ Gulliver призначили превентивну реструктуризацію

3 березня Господарський суд міста Києва розпочав процедуру превентивної реструктуризації ТОВ "Три О" – девелопера та управляючої компанії ТРЦ Gulliver.

Про це йдеться на сайті Верховного суду.

Про превентивну реструктуризацію та ТРЦ Gulliver

Процедура превентивної реструктуризації є досудовою правовою процедурою, яку може ініціювати боржник або його кредитори за рішенням органу управління, якщо є ознаки наближення неплатоспроможності.

З 1 січня в Україні набув чинності закон, що запроваджує механізми превентивної реструктуризації для бізнесу, і ТОВ "Три О" стала першою компанією, яка проходить цю процедуру.

Процедура може включати зміну структури активів, реструктуризацію боргів, залучення фінансування, продаж майна або збільшення капіталу.

Превентивна реструктуризація є швидшим варіантом, ніж досудова санація чи банкрутство. Заключне засідання у справі ТОВ "Три О" відбудеться 16 червня.

Керівництво Gulliver звинувачують у податкових порушеннях

9 квітня 2024 року Київський апеляційний суд наклав арешт на майно ТОВ "Три О", зокрема на ТРЦ Gulliver, через укладення фіктивних договорів з підконтрольними компаніями у 2019-2021 роках.

Це стало предметом розслідування детективів Бюро економічної безпеки, які в 2023 році повідомили про підозру генеральній директорці ТОВ "Три О" Ірині Круппі в ухиленні від сплати податків на 146 млн грн.

24 квітня Офіс генерального прокурора ініціював передачу ТРЦ Gulliver бізнесмена Віктора Поліщука, власника мережі "Ельдорадо", до АРМА. Клопотання було подано до Шевченківського районного суду Києва в рамках кримінального розслідування БЕБ щодо ухилення керівництва ТРЦ від сплати податків.

3 червня суд розглянув клопотання ОГП про передачу ТРЦ в управління АРМА та задовольнив його в рамках кримінального провадження. Однак питання про реалізацію майна суд не вирішував. Прокурор уточнив, що йшлося лише про передачу ТРЦ в управління АРМА, а не його продаж.

АРМА відхилило перших двох кандидатів за результатами перевірки. Якщо третій претендент також не пройде перевірку, буде оголошено новий конкурс.