Новая для Украины процедура: владельцу ТРЦ Gulliver назначили превентивную реструктуризацию

3 марта Хозяйственный суд города Киева приступил к процедуре превентивной реструктуризации ООО "Три О" – девелопера и управляющей компании ТРЦ Gulliver.

Об этом идет речь на сайте Верховного суда.

О превентивной реструктуризации и ТРЦ Gulliver

Процедура превентивной реструктуризации представляет собой досудебную правовую процедуру, которую может инициировать должник или его кредиторы по решению органа управления, если есть признаки приближения неплатежеспособности.

С 1 января в Украине вступил в силу закон, вводящий механизмы превентивной реструктуризации для бизнеса, и ООО "Три О" стала первой компанией, проходящей эту процедуру.

Процедура может включать в себя изменение структуры активов, реструктуризацию долгов, привлечение финансирования, продажу имущества или увеличение капитала.

Превентивная реструктуризация является более быстрым вариантом, чем досудебная санация или банкротство. Заключительное заседание по делу ООО "Три О" состоится 16 июня.

Руководство Gulliver обвиняют в налоговых нарушениях

9 апреля 2024 Киевский апелляционный суд наложил арест на имущество ООО "Три О", в частности на ТРЦ Gulliver, из-за заключения фиктивных договоров с подконтрольными компаниями в 2019-2021 годах.

Это стало предметом расследования детективов Бюро экономической безопасности, которые в 2023 году сообщили о подозрении генеральному директору ООО "Три О" Ирине Круппи в уклонении от уплаты налогов на 146 млн грн.

24 апреля Офис генерального прокурора инициировал передачу ТРЦ Gulliver бизнесмена Виктора Полищука, владельца сети "Эльдорадо", в АРМА. Ходатайство было подано в Шевченковский районный суд Киева в рамках уголовного расследования БЭБ по уклонению руководства ТРЦ от уплаты налогов.

3 июня суд рассмотрел ходатайство ОГП о передаче ТРЦ в управление АРМА и удовлетворил его в рамках уголовного производства. Однако вопрос о реализации имущества суд не решал. Прокурор уточнил, что речь шла только о передаче ТРЦ в управление АРМА, а не о его продаже.

АРМА отклонила первых двух кандидатов по результатам проверки. Если третий претендент не пройдет проверку, будет объявлен новый конкурс.