ТРЦ "Гулливер" в Киеве планируют отобрать у владельца "Эльдорадо" и передать в АРМА

Офис генерального прокурора инициировал передачу торгово-офисного центра "Гулливер" в Киеве бизнесмена и владельца сети магазинов "Эльдорадо" Виктора Полищука в управление Национального агентства по вопросам выявления, розыска и управления активами, полученными от коррупционных и других преступлений (АРМА).

Об этом "Радио Свобода " сообщили в прессцентре "Судебной власти Украины".

Дело о неуплате налогов на сумму 146 млн грн

Отмечается, что соответствующее ходатайство прокуроры подали в Шевченковский районный суд Киева в рамках уголовного расследования Бюро экономической безопасности по уклонению руководством ТРЦ от уплаты налогов на сумму 146 миллионов гривен.

Судебное заседание назначено на 26 апреля.

9 апреля 2024 Киевский апелляционный суд удовлетворил ходатайство прокурора ОГП и наложил арест на имущество ООО "Три О", в частности торгово-офисный комплекс "Гулливер" в Киеве общей площадью 151,8 тысячи квадратных метров.

Как говорится в тексте предварительных судебных решений, правоохранители установили, что в течение 2019-2021 годов дирекция "Гулливера" заключила ряд договоров с подконтрольными субподрядными обществами, в том числе с признаками "фиктивности" и "транзитности", на получение различных услуг и приобретение материальных ценностей тому подобное.

Это ходатайство – в рамках расследования детективов Бюро экономической безопасности, которые в 2023 году сообщили о подозрении генеральному директору фирмы "Три О" Ирине Круппе в уклонении от уплаты налогов на сумму 146 млн грн.

ТРЦ "Гулливер" принадлежит жене Полищука

Торгово-развлекательным и бизнес-центром "Гулливер" руководит жена бизнесмена Полищука – Лилия Ризва, а компания "Три О" (юридическое название комплекса) является формальным владельцем – в реестре указан ее двоюродный брат.

Впрочем, о том, что Полищук является владельцем комплекса, неоднократно сообщали СМИ со ссылкой на многочисленные источники на рынке. В своем расследовании "Схемы" опубликовали договор поручительства по кредиту за "Гулливер", лично подписанный Виктором Полищуком.

Ранее "Схемы" в расследовании обнаружили то, что владелец "Гулливера" должен государственным "Ощадбанку" и "Укрэксимбанку" около 14 миллиардов гривен, которые должен вернуть до 2044 года - по условиям реструктуризации этого долга на льготных для заемщика условиях. Но из-за полной остановки выплат в первый год полномасштабного вторжения государственные банки уже недополучили от его структур около 500 миллионов гривен.

Нацполиция начала расследование в отношении владельцев "Гулливера" и "Эльдорадо"

Журналисты установили, что во время военного положения Полищук несколько раз выезжал за границу на основании документов с признаками подделки. Бизнесмен подавался в систему "Шлях" в качестве водителя-волонтера, но не привозил заявленную помощь, а иностранная компания, которая якобы должна была ее передать, заявила, что не делала этого и ее именем воспользовались без ведома организации. Также Виктор Полищук дважды выезжал за рулем грузовика, устраиваясь в штат фирмы-перевозчика на должность водителя, но оба раза грузов не привозил, а возвращался в Украину уже на своем пассажирском "Мерседесе".

После выхода журналистского расследования Нацполиция и САП начали два уголовных производства. В частности, Специализированная антикоррупционная прокуратура зарегистрировала производство по статье "злоупотребление властью или служебным положением".

Кто такой Виктор Полищук

Виктору Полищуку 47 лет. Перед началом полномасштабного вторжения России он занимал 36-е место в списке самых богатых украинцев в рейтинге Forbes.

Пик развития его бизнеса пришелся на времена президентства Виктора Януковича. Полищука называли одним из "кошельков" так называемой "семьи" - олигархически-политического клана бывшего беглого президента. Именно тогда Полищук приобрел большие активы в сфере финансов, розничной торговли и недвижимости.

Впоследствии появилась информация о родстве его жены Лилии Розовой с Кремлем. Оказалось, что она является племянницей супруги Дмитрия Медведева – экс-президента РФ, а ныне – заместителя председателя Совета безопасности России.