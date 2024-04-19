Совладелец ТРЦ Cosmo Multimall приобрел офис бывшего Сбербанка

На аукционе по продаже офиса бывшего Сбербанка победил совладелец ТРЦ Cosmo Multimall Олег Вишняков. Именно он предложил самую высокую цену за него – 84,4 млн. рублей.

Об этом говорится в результатах аукциона на платформе "Прозорро.Продажи", сообщает Forbes.

Фонд гарантирования вкладов продал помещение АО "МР Банк" на улице Большой Васильковской, 85-87 в центре Киева.

Из данных YouControl известно, что к началу 2023 года МР Банк назывался ПАО "Сбербанк России".

На аукционе победило ООО "Космополит 2016", совладельцем которого, по данным YouControl, является Олег Вишняков. Он и предложил самую высокую цену – 84,4 млн. грн. В то же время, начальная цена аукциона составила 83,5 млн грн. По состоянию на 19 апреля 2024 года ожидается подписание договора с победителем.

Кроме того, на аукцион были выставлены нежилые помещения общей площадью 1004 кв.м, три кондиционера, светильник и прожектор.

Напомним, что с 2017 года по решению СНБО украинская "дочка" Сбербанка России находилась под санкциями. Ей запрещалось в какой-либо форме выводить капитал в пользу русских материнских структур, поэтому банк равномерно сокращал деятельность.

Национальный банк Украины решил отозвать лицензии и ликвидировать МР Банк, а также Проминвестбанк еще 25 февраля, на следующий день после начала российского военного вторжения в Украину. Поэтому банки перешли в распоряжение ФГВФЛ, который пытается продавать их имущество, чтобы рассчитаться с их кредиторами.

С другой стороны, 12 мая Верховная Рада одобрила указ президента Владимира Зеленского, которым было введено в действие указанное решение СНБО о принудительной конфискации Проминвестбанка, принадлежавшего российской государственной корпорации "ВЕБ.РФ", и МР Банка ("дочки" "Сбербанка России"). .

Фонд гарантирования вкладов физических лиц впервые выставил на продажу бывший офис Сбербанка в Киеве в декабре 2022 года.

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