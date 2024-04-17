ФГВФЛ выставил на продажу кредит с гостиницей на закарпатском курорте в залоге

Фонд гарантирования вкладов физических лиц выставил на продажу 23 апреля на площадке Prozorro.Продажи очередной актив неплатежеспособного Укрбудинвестбанка. Об этом говорится в сообщении фонда.

Отмечается, что лот G17N025979 состоит из прав требования по кредитным договорам, заключенным с юридическим лицом, и дебиторской задолженности.

В обеспечение по одному из кредитов оформлен гостиничный комплекс в селе Поляна Мукачевского района на Закарпатье (состоящий из 6 коттеджей общей площадью 341,9 квадратных метра), а также коммерческая недвижимость в городе Жмеринка Винницкой области (складское помещение общей площадью 476 квадратных метров).

Заметим, что на аукцион выставлено не имущество, переданное в залог по кредитному договору, а только право взыскать с должника задолженность или залоговое имущество в судебном или внесудебном порядке.

Размер задолженности и, соответственно, начальная цена лота составляет 46,86 миллиона гривен. Подать заявку на участие в торгах можно до 23 апреля.

Торги будут проходить по "английской" модели аукциона с пошаговым повышением стартовой цены, при этом размер минимального шага повышения составляет 1%. Участие в аукционе могут принять как юридические, так и физические лица, кроме Российской Федерации или лиц, связанных с государством-агрессором.

Такая модель, напомним, подразумевает предварительную подачу участниками закрытых ценовых предложений. Потенциальные покупатели не знают, есть ли еще конкуренты и не видят ставки друг друга. Электронная торговая система ранжирует ставки участников от наименьшей и тот, кто сделал самое высокое ценовое предложение, имеет право последнего хода в каждом из раундов. Это дает ему самые высокие шансы на победу.

Напомним, Национальный банк Украины отнес Украинский строительно-инвестиционный банк в категорию неплатежеспособных 7 сентября 2023 года. Решение принято в связи с невыполнением финучреждением письменного требования НБУ, неучетом в полном объеме замечаний регулятора к плану мер, отсутствие действенных мер по улучшению финансового состояния и неприведение банком деятельности в соответствие с требованиями законодательства после отнесения его к категории проблемных в августе.

3 октября Фонд гарантирования вкладов направил Нацбанку предложение об отзыве банковской лицензии и ликвидации Укрбудинвестбанка в соответствии с планом урегулирования неплатежеспособного финучреждения, и уже 5 октября было решено отозвать его банковскую лицензию и ликвидировать.