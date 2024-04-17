ФГВФО виставив на продаж кредит із готелем на закарпатському курорті в заставі

Фонд гарантування вкладів фізичних осіб виставив на продаж 23 квітня на майданчику “Prozorro.Продажі” черговий актив неплатоспроможного Укрбудінвестбанку. Про це йдеться у повідомленні фонду.

Зазначається, що лот G17N025979 складається з прав вимоги за кредитними договорами, укладеними з юридичною особою, та дебіторської заборгованості.

У забезпечення за одним із кредитів оформлено готельний комплекс у селі Поляна Мукачівського району на Закарпатті (складається з 6 котеджів загальною площею 341,9 квадратних метра), а також комерційну нерухомість в місті Жмеринка Вінницької області (складське приміщення загальною площею 476 квадратних метрів).

Зауважимо, що на аукціон виставлено не майно, передане у заставу за кредитним договором, а тільки право стягнути з боржника заборгованість або заставне майно у судовому чи позасудовому порядку.

Розмір заборгованості і, відпрвідно, початкова ціна лоту становить 46,86 мільйона гривень. Подати заявку на участь у торгах можна до 23 квітня.

Торги проходитимуть за “англійською” моделлю аукціону з покроковим підвищенням стартової ціни, при цьому розмір мінімального кроку підвищення становить 1%. Участь в аукціоні можуть взяти як юридичні, так і фізичні особи, окрім Російської Федерації або осіб, пов'язаних з державою-агресором.

Така модель, нагадаємо, передбачає попередню подачу учасниками закритих цінових пропозицій. Потенційні покупці не знають, чи є ще конкуренти, та не бачать ставки один одного. Електронна торгова система ранжує ставки учасників від найменшої до найбільшої і той, хто зробив найвищуцінову пропозицію має право останнього ходу в кожному з раундів. Це дає йому найвищі шанси на перемогу.

Нагадаємо, Національний банк України відніс Український будівельно-інвестиційний банк до категорії неплатоспроможних 7 вересня 2023 року. Рішення ухвалене у зв’язку з невиконанням фінустановою письмової вимоги НБУ, неврахування в повному обсязі зауважень регулятора до плану заходів, відсутність дієвих заходів щодо поліпшення фінансового стану та неприведення банком діяльності у відповідність до вимог законодавства після віднесення його до категорії проблемних у серпні.

3 жовтня Фонд гарантування вкладів надіслав Нацбанку пропозицію про відкликання банківської ліцензії та ліквідацію Укрбудінвестбанку відповідно до плану врегулювання неплатоспроможної фінустанови, і вже 5 жовтня було вирішено відкликати його банківську ліцензію та ліквідувати.