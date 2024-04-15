Хоче обхитрити через суд: ФГВФО занепокоєний діями власника збанкрутілого Мегабанку

Основний акціонер збанкрутілого Мегабанку (Харків) Віктор Суботін не виконує перед банком зобов’язання за кредитами, виданими свого часу групі пов'язаних з ним компаній. Натомість, як вказують в Фонді гарантування вкладів фізичних осіб, він намагається через суд вивести з-під банківської застави ліквідні активи цих компаній.

Зазначається, що під час роботи цієї фінустанови на ринку таким особам було оформлено низку кредитних договорів та видано значні кошти. Зокрема, це стосувалося групи компаній, у яких сам Суботін або члени його родини є бенефіціарами. Наразі сукупна заборгованість становить понад 2,3 мільярда гривень.

ФГВ повідомляє, що боржники Мегабанку ігнорують виконання кредитних зобов’язань: не здійснюється погашення ані відсотків за користування кредитними коштами, ані основної заборгованості за договорами. Офіційні звернення Мегабанку, збитки якого через такі дії лише зростають, залишаються без відповіді, що, як роблять висновок у фонді, свідчить про навмисне ухиляння пов’язаними з акціонером юрособами від виконання грошових зобов’язань.

"Позичальники замість того, щоб повертати свої борги, користуючись ситуацією в країні, намагаються через суд вивести ліквідну заставу шляхом відмови від подальшого виконання зобов’язань за іпотечними договорами і скасування обтяжень, що позбавить Мегабанк як кредитора можливості отримати задоволення своїх вимог за рахунок заставного майна", - йдеться в повідомленні.

Доля Мегабанку

Нагадаємо, 2 червня 2022 року Національний банк України відніс Мегабанк до категорії неплатоспроможних. Примітно, що хоча тимчасова адміністрація вважалася введеною у банк з ранку 3 червня, фактично це відбулося не відразу через ігнорування ним вимог ФГВ. Публічно ж Суботін як засновник та мажоритарний акціонер фінустанови виступив із невдоволенням рішенням НБУ, попередивши про його можливі "катастрофічні" наслідки, однак згодом власник швидко “здався” й банк перейшов під управління ФГВ.

При цьому фонд намагався врятувати банк. 7 червня віоголосив відкритий конкурс з метою пошуку потенційного інвестора, який повністю чи частково прийняв би активи та зобов’язання Мегабанку, купивши перехідний банк, що був би створений фондом, або ж сам збанкрутілий банк у цілому.

Однак, в ході відкритого конкурсу з виведення з ринку Мегабанку не надійшло жодної конкурсної пропозиції від потенційних інвесторів. Тож, наприкінці липня 2022 року НБУ ухвалив рішення про відкликання банківської ліцензії та ліквідацію фінустанови. Перші активи збанкрутілого банку фонд почав продавати з 23 вересня того ж року.