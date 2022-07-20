Порятунок Мегабанку не зацікавив жодного інвестора: його все ж ліквідують

В ході відкритого конкурсу з виведення з ринку визнаного неплатоспроможним Мегабанку не надійшло жодної конкурсної пропозиції від потенційних інвесторів. Про це повідомляє Фонд гарантування вкладів фізичних осіб.

Ми продовжуємо воювати з окупантом на інформаційному фронті, надаючи виключно перевірену інформацію та аналітику. Війна позбавила нас можливості заробляти, просимо Вашої підтримки. Підтримати delo.ua

"Попри те, що фонд двічі продовжував строк для подачі документів зацікавленими особами і двоє претендентів отримали допуск до відкритого конкурсу, жоден з них так і не подав конкурсних пропозицій. Відтак, відповідно до законодавства, виконавча дирекція фонду ухвалила рішення визнати конкурс таким, що не відбувся", - констатували в ФГВ.

За таких обставин ліквідація банку визнана єдиним можливим способом виведення Мегабанку з ринку та буде розпочата фондом після ухвалення відповідного рішення Національного банку України.

Нагадаємо, що ФГВФО ще 7 червня оголосив відкритий конкурс з метою пошуку потенційного інвестора, який повністю чи частково прийняв би активи та зобов’язання Мегабанку, купивши перехідний банк, що був би створений фондом, або ж сам збанкрутілий банк у цілому. Згодом строк подання конкурсних пропозицій було продовжено до 7 липня, а потім до 19 липня.

В фонді запевняють, що усі вкладники Мегабанку отримають з коштів ФГВ 100% суми своїх вкладів, включаючи відсотки, нараховані станом на 3 червня, коли НБУ визнав його неплатоспроможним.

Нагадаємо, що виплати було розпочато вже 21 червня. Вимоги ж решти кредиторів банку будуть погашатися за рахунок надходжень від продажу та управління активами банку у черговості, визначеній законодавством.