Український ритейл об’єднався на Retail Expo 2026, щоб знаходити рішення та рухатися далі

29–30 жовтня у Києві відбувся Retail Expo 2026 — десятий щорічний конгрес українського ритейлу. Подія об’єднала понад 500 учасників: представників торговельних мереж, виробників, девелоперів, технологічних компаній та експертів галузі. Понад 55 спікерів, два дні професійних дискусій, практичних кейсів і зустрічей.

Головна тема цьогорічного конгресу — «Більше ніж стійкість / Beyond Resilience». Адже сьогодні українському ритейлу доводиться не лише адаптуватися до постійних викликів, а й знаходити можливості для розвитку. Зберігати команди, забезпечувати стабільність постачань, підтримувати продажі та якість сервісу. І все це в умовах війни, кадрового дефіциту та постійної невизначеності.

Як змінюється український покупець? Де шукати резерви ефективності? Як утримувати людей і клієнтів, коли ресурси обмежені? Ці питання стали основою програми Retail Expo 2026.

Учасники обговорили споживчі тренди, автоматизацію та цифрову трансформацію ритейлу, управління персоналом, продажі, клієнтський досвід, розвиток торговельної нерухомості та партнерство між ритейлерами й постачальниками.

Своїм досвідом і практичними рішеннями поділилися представники Mars Україна, Kantar, METRO Україна, Checkbox, Сільпо, COMFY, Аврора, JYSK, VARUS, Брокард-Україна, INTERTOP Ukraine, PUMA Ukraine, Roshen, ЦУМ Київ, Respublika Park та багатьох інших компаній.

Окрему увагу приділили технологіям, які вже сьогодні допомагають бізнесу працювати ефективніше, а також новим підходам до сервісу та комунікації з покупцями. Важливою частиною програми стали відверті дискусії про кадровий дефіцит, виснаження команд, роботу торговельних центрів і збереження бізнесу в умовах війни.

Retail Expo — це не лише виступи зі сцени. Протягом двох днів учасники знайомилися з рішеннями в Expo Zone, проводили переговори, обмінювалися досвідом і знаходили нові можливості для співпраці.

Цьогоріч конгрес проходив безпосередньо в укритті, що дозволило забезпечити безперервну роботу ділової програми навіть під час повітряних тривог.

«Цьогоріч ми проводили Retail Expo в надзвичайно складних умовах. Київ зазнає постійних обстрілів, руйнуються торговельні об’єкти, склади, логістична інфраструктура. Але саме зараз ринку особливо важливо збиратися разом, ділитися досвідом і спільно шукати рішення. Бо тільки підтримуючи одне одного, ми зможемо вистояти, зберегти бізнес і продовжувати розвиватися», — зазначила Тетяна Семенова, головна продюсерка Retail Expo 2026.

Десятий Retail Expo ще раз показав: навіть у найскладніші часи український ритейл не зупиняється. Бізнес продовжує працювати, шукати рішення, підтримувати одне одного та рухатися вперед.