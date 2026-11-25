- Категорія
- Новини
- Дата публікації
-
- Додати Dilo.ua як бажане джерело в Google
Роздрібна торгівля в Україні впала до найнижчих темпів зростання з весни 2023 року
Оборот роздрібної торгівлі в Україні у жовтні 2026 року зріс лише на 1,8% порівняно з жовтнем 2025 року. Цей показник став найнижчим із березня 2023 року, коли ритейл почав відновлюватися після обвалу на початку повномасштабної війни.
Про це інформує Dilo з посиланням на дані Державної служби статистики України.
За підсумками десяти місяців (січень–жовтень 2026 року) роздрібний оборот зріс на 7,4% відносно аналогічного періоду торік.
Проте, як пише Forbes Ukraine, з початком осені темпи суттєво сповільнилися:
- у серпні ритейл додавав 7,6% у річному вимірі;
- у вересні — 2,7%;
- у жовтні — 1,8%.
Київ тягне загальну статистику вниз
Головним фактором уповільнення стала динаміка в столиці, на яку припадає 17% усього роздрібного обороту країни.
У Києві падіння продажів триває другий місяць поспіль і поглиблюється: після зростання на 2% у серпні, у вересні оборот скоротився на 4,9%, а в жовтні — вже на 7,6% у річному вимірі. Це найгірший місячний результат для столиці з березня 2023 року.
Регіональний зріз
Загалом у жовтні роздрібний оборот скоротився у 10 із 24 регіонів України:
- Донецька область: падіння утричі порівняно з жовтнем минулого року;
- Херсонська область: -24,1%;
- Миколаївська область: -13,7%;
- Чернігівська область: -11,4%;
- Харківська область: -7%;
- Запорізька область: -6,5%;
- Сумська область: -5,9%;
- Одеська область: -1,5%;
- Київська область: -0,6%.
Водночас західні регіони демонструють двозначні темпи зростання:
- Рівненська область: +25,9%;
- Хмельницька область: +19,6%;
- Івано-Франківська область: +17,5%;
- Полтавська область (також у лідерах зростання): +14,9%.
Нагадаємо, у січні–лютому 2026 року оборот роздрібної торгівлі зріс на 10,5% порівняно з аналогічним періодом 2025 року. А за підсумками квітня 2026 року оборот роздрібної торгівлі в Україні зріс на 7,8% у річному вимірі.