Оборот роздрібної торгівлі в Україні у жовтні 2026 року зріс лише на 1,8% порівняно з жовтнем 2025 року. Цей показник став найнижчим із березня 2023 року, коли ритейл почав відновлюватися після обвалу на початку повномасштабної війни.

Про це інформує Dilo з посиланням на дані Державної служби статистики України.

За підсумками десяти місяців (січень–жовтень 2026 року) роздрібний оборот зріс на 7,4% відносно аналогічного періоду торік.

Проте, як пише Forbes Ukraine, з початком осені темпи суттєво сповільнилися:

у серпні ритейл додавав 7,6% у річному вимірі;

у вересні — 2,7% ;

у жовтні — 1,8% .

Київ тягне загальну статистику вниз

Головним фактором уповільнення стала динаміка в столиці, на яку припадає 17% усього роздрібного обороту країни.

У Києві падіння продажів триває другий місяць поспіль і поглиблюється: після зростання на 2% у серпні, у вересні оборот скоротився на 4,9%, а в жовтні — вже на 7,6% у річному вимірі. Це найгірший місячний результат для столиці з березня 2023 року.

Регіональний зріз

Загалом у жовтні роздрібний оборот скоротився у 10 із 24 регіонів України:

Донецька область: падіння утричі порівняно з жовтнем минулого року;

Херсонська область: -24, 1%;

Миколаївська область: -13, 7%;

Чернігівська область: -11, 4%;

Харківська область: -7%;

Запорізька область: -6, 5%;

Сумська область: -5, 9%;

Одеська область: -1, 5%;

Київська область: -0, 6%.

Водночас західні регіони демонструють двозначні темпи зростання:

Рівненська область: +25, 9%;

Хмельницька область: +19, 6%;

Івано-Франківська область: +17, 5%;

Полтавська область (також у лідерах зростання): +14, 9%.

Нагадаємо, у січні–лютому 2026 року оборот роздрібної торгівлі зріс на 10,5% порівняно з аналогічним періодом 2025 року. А за підсумками квітня 2026 року оборот роздрібної торгівлі в Україні зріс на 7,8% у річному вимірі.