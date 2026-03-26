З початку року роздрібна торгівля в Україні зросла на 10,5%
В Україні у січні–лютому 2026 року оборот роздрібної торгівлі зріс на 10,5% порівняно з аналогічним періодом 2025 року.
Про це інформує Delo.ua з посиланням на повідомлення Державної служби статистики.
Окремо у лютому 2026 року до лютого попереднього року оборот роздрібної торгівлі збільшився на 7,5%.
У відомстві також зазначають, що у січні–лютому підприємства торгівлі та переробної промисловості забезпечили майже 36% податкових надходжень до державного бюджету.
Додамо, у січні та лютому 2026 року підприємства торгівлі та переробної промисловості забезпечили майже 36 % податкових надходжень до зведеного бюджету України. Ці сфери залишаються основними джерелами наповнення державних ресурсів.