З початку року роздрібна торгівля в Україні зросла на 10,5%

В Україні у січні–лютому 2026 року оборот роздрібної торгівлі зріс на 10,5% порівняно з аналогічним періодом 2025 року.

Про це інформує Delo.ua з посиланням на повідомлення Державної служби статистики.

Окремо у лютому 2026 року до лютого попереднього року оборот роздрібної торгівлі збільшився на 7,5%.

У відомстві також зазначають, що у січні–лютому підприємства торгівлі та переробної промисловості забезпечили майже 36% податкових надходжень до державного бюджету.

