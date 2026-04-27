Через високі ціни на паливо Transavia скасовує частину рейсів у Європі

Нідерландська авіакомпанія Transaviaскасовує частину рейсів у травні та червні через різке зростання цін на авіаційне паливо, спричинене війною на Близькому Сході.

Про це інформує Delo.ua з посиланням на сайт компанії.

Йдеться лише про французький підрозділ перевізника. Рейси Transavia з Нідерландів продовжать виконуватися за графіком.

За даними компанії, скасування торкнуться близько 2% загального розкладу польотів. Пасажирам, яких зачеплять зміни, запропонують безкоштовне перебронювання, ваучер або повне повернення коштів за квитки.

Французькі ЗМІ раніше повідомляли, що скорочення польотної програми триватиме протягом найближчих двох місяців. Попри спільну належність до групи Air France-KLM, французький та нідерландський підрозділи Transavia працюють окремо.

Раніше цього місяця компанія заявляла, що не планує скасувань через подорожчання гасу. Водночас KLM уже повідомляла про скорочення окремих рейсів, зокрема до Лондона та Дюссельдорфа.

На тлі зростання витрат на паливо Transavia вже підвищила вартість квитків у середньому приблизно на 10 євро за рейс туди й назад. Аналогічні кроки вживають і інші авіакомпанії.

Загалом європейські авіакомпанії входять у літній сезон із масштабними скороченнями рейсів через різке подорожчання авіаційного палива, спричинене війною на Близькому Сході.