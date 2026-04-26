Європейські авіакомпанії масово скасовують рейси через стрибок цін на паливо

Європейські авіакомпанії входять у літній сезон із масштабними скороченнями рейсів через різке подорожчання авіаційного палива, спричинене війною на Близькому Сході.

Про це інформує Delo.ua з посиланням Вloomberg.

Основний удар припав на поставки з Перської затоки, звідки Євросоюз зазвичай отримує близько 20% імпортного авіапального.

Через проблеми з логістикою в Ормузькій протоці та пошкодження частини нафтопереробної інфраструктури вантажі із паливом затримуються, а повернення ринку до нормального режиму залишається під питанням.

На цьому тлі ціна авіаційного палива зросла до еквівалента 196 доларів за барель. Формального дефіциту пального авіакомпанії поки не фіксують, однак витрати стрімко зростають і змушують перевізників переглядати маршрути.

Найбільший авіаперевізник Німеччини Lufthansa вже виключив зі свого графіка 20 тисяч короткомагістральних рейсів, які стали економічно невигідними. Раніше KLM повідомила про скорочення 80 рейсів з Амстердама та назад через дорожче пальне. EasyJet попередила про можливі збитки у першому півріччі через наслідки війни в Ірані.

Ситуацію ускладнює структурна слабкість європейського ринку. Протягом останніх років у Європі закривалися нафтопереробні заводи, які не витримували конкуренції з великими азійськими підприємствами.

Втім, і Азія не може швидко компенсувати дефіцит. Через перебої з постачанням нафти після блокування Ормузької протоки місцеві НПЗ скорочують виробництво, а Китай обмежує експорт дизеля та бензину для захисту внутрішнього ринку.

Індійська Reliance Industries, один із найбільших постачальників авіапалива, переорієнтовує частину виробництва на зріджений нафтовий газ для побутових потреб, що також зменшує обсяги інших нафтопродуктів.

Європейські компанії намагаються компенсувати втрати. Найбільший НПЗ континенту Pernis у Нідерландах, що належить Shell, збільшує випуск реактивного пального. Але підприємство одночасно змушене шукати альтернативну нафту замість близькосхідної та платити за неї премію.

Певним полегшенням стали поставки з Нігерії. Новий нафтопереробний завод Dangote потужністю 650 тисяч барелів на добу вже наростив експорт авіапального до Європи до рекордного рівня.

Втім, із початком пікового літнього сезону попит на авіапаливо традиційно зростає, тому замістити обсяги з Близького Сходу буде дедалі складніше. За оцінкою Goldman Sachs, видобуток нафти в країнах Перської затоки нині на 14,5 млн барелів на добу нижчий за довоєнний рівень, а повне відновлення може тривати кілька місяців.

Додамо, європейські авіакомпанії заявляють, що їм має вистачити палива на кілька тижнів, але постачальники не можуть гарантувати поставки до травня.