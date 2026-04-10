Аеропорти Європи через три тижні можуть залишитися без пального – FT

Європейські авіакомпанії заявляють, що їм має вистачити палива на кілька тижнів, але постачальники не можуть гарантувати поставки до травня.

Як інформує Delo.ua, про це пише Financial Times.

Блокування Ормузької протоки загрожує зупинкою авіасполучення в ЄС

Головною причиною кризи є блокування Ормузької протоки — ключового логістичного маршруту, через який проходить близько 40% світового обсягу поставок реактивного палива.

Експерти галузі встановили тритижневий дедлайн для стабілізації ситуації. Якщо протягом цього періоду судноплавство через протоку не відновиться у повному обсязі, дефіцит стане реальністю для більшості країн Євросоюзу.

Ситуація ускладнюється наближенням пікового літнього сезону, від якого критично залежить туристична екосистема та економіка багатьох європейських держав.

Реакція авіакомпаній

Війна в Ірані вже призвела до подвоєння вартості пального. За даними Argus Media, ціни в північно-західній Європі злетіли до 1573 доларів за тонну, тоді як до початку конфлікту цей показник становив близько 750 доларів.

Авіакомпанії вже почали вживати екстрених заходів: Delta Air Lines, Air New Zealand та польська Lot оголосили про скорочення пропускної здатності та скасування найменш рентабельних рейсів через надвисокі витрати.

У листі до комісара ЄС з питань транспорту представники аеропортів закликали до негайного впровадження системи моніторингу поставок на рівні всього блоку.

Наразі в Європі відсутня єдина база оцінки доступності реактивного палива, що заважає координувати дії під час кризи.

Хоча деякі країни Азії вже почали нормувати пальне, у Європі масового дефіциту поки вдається уникати, проте постачальники не можуть гарантувати стабільність відвантажень після травня.

Нагадаємо, після початку війни США та Ізраїлю проти Ірану ціни на авіаційне паливо різко зросли. Зазвичай вони рухаються разом із цінами на нафту, однак нині авіапаливо подорожчало майже вдвічі, тоді як сира нафта зросла приблизно на третину. Це значно знижує рентабельність авіаперевізників у всьому світі.