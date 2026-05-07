Забруднення ґрунтів та самозахоплення земель: директора видобувного підприємства судитимуть за екологічні порушення

доломіт
Під час перевірки Негребівського родовища виявили порушення

Державна екологічна інспекція Поліського округу виявила низку порушень на Негребівському родовищі доломітів у Радомишльській громаді Житомирської області. Позапланову перевірку діяльності ТОВ “Доломіне” провели після численних скарг місцевих жителів на роботу підприємства.

Про це інформує Delo.ua з посиланням на Мінекономіки.

Перевірка, що тривала з 22 квітня по 5 травня 2026 року, показала: підприємство має основний пакет дозвільної документації, включаючи спецдозвіл на надра та висновок з оцінки впливу на довкілля (ОВД).

Проте фактична діяльність компанії не повністю відповідає встановленим вимогам.

Ключові порушення:

  • не забезпечене відшкодування збитків за використання земельної ділянки комунальної власності, зокрема щодо зелених насаджень;
  • виявлені невідповідності у документації щодо характеристик ґрунтів, що може свідчити про подання недостовірних або неповних даних під час оцінки впливу на довкілля;
  • допущене змішування родючого шару ґрунту з розкривними породами під час проведення земляних робіт;
  • зафіксовано виконання робіт за межами земельної ділянки, на яку встановлено сервітут;
  • порушені умови спеціального водокористування, зокрема щодо відведення кар’єрних вод;
  • не забезпечений належний облік забору води та не подано обов’язкову звітність;
  • відсутня система збору та очищення дощових і талих вод;
  • виявлені факти змішування відходів.

Водночас лабораторні дослідження проб води, відібраних у річці Білка, не зафіксували перевищення гранично допустимих скидів.

На директора підприємства складено адміністративні протоколи, які розгляне суд. Окрім того, матеріали щодо порушень у сфері земельного законодавства направлено до Держгеокадастру Житомирської області для вжиття відповідних заходів.

Довідка

Доломіт — це природний мінерал та однойменна осадова гірська порода. Якщо говорити просто, це "родич" вапняку, але з дещо іншим хімічним складом та властивостями. На відміну від звичайного вапняку (який складається з кальциту, доломіт містить значну кількість магнію. Саме магній робить його міцнішим і стійкішим до зовнішніх впливів.  

Доломіт є універсальною сировиною, яку масово застосовують у будівництві для виробництва міцного бетону та вогнетривких матеріалів, у металургії — як флюс для очищення металів, а також у скляній промисловості для підвищення термостійкості виробів.

Окрему важливу роль він відіграє в агросекторі, де у вигляді доломітового борошна використовується для розкислення та збагачення ґрунтів кальцієм і магнієм.

Державна служба геології та надр України погодила надання спеціального дозволу на видобуток піску в Житомирській області. Йдеться про ділянку "Мінерал", розробкою якої займатиметься ТОВ "Мінерал Майнінг" у межах механізму так званого "малого надрокористування".

Автор:
Тетяна Бесараб