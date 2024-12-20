На Житомирщині з'явиться склозавод, який забезпечить усі будівельні потреби країни у склінні

В Житомирській області незабаром розпочнеться будівництво склозаводу NovaSklo, потужністю 800 тонн на добу. Загальні інвестиції в проєкт - 230 млн євро.

На першому етапі необхідно вкласти в проєкт 85 мільйонів євро -це будівництво, організація інфраструктури, передоплата по обладнанню – 15%. Інші 85% фінансує європейська експортна агенція, наголосив в інтерв'ю Delo.ua інвестор проєкту, засновник EFI Group Ігор Ліскі.

Склозавод виготовлятиме флоат-глас, який використовують для виробництва вікон. Технологія виробництва передбачає, що скляна маса виливається на олово і потім повільно охолоджується і застигає на конвеєрі. Інвестор обіцяє обладнати виробництво найсучаснішими технологіями.

"З часом ми додамо цехи подальшої переробки скла, наприклад, з виготовлення автомобільного скла, дзеркал, загартування, спеціального багатошарового скла, скла для сонячних панелей", - пояснив інвестор.

За словами Ігоря Ліскі, завод після запуску зможе покрити усі потреби країни у склінні.

"Сьогодні Україна імпортує щорічно 24 млн квадратних метрів скла. Цей завод буде виробляти 25-26 мільйонів. Але ми віримо що після закінчення війни попит стрімко зросте і потрібно буде 40-50 млн, як і до війни. Щоб вирішити цю проблему, ми проєктуємо завод одразу на дві лінії", - наголосив засновник EFI Group.

За його оцінками, NovaSklo дозволить заощадити країні лише по одній виробничій лінії 200 млн на рік - завдяки економії на логістиці, оскільки "це буде український виробник і держава не буде купувати мільйони тонн скла за кордоном". Окрім того, це буде українська сировина, українські податки, робочі місця і зарплати.

Завод проєктується на понад 400 нових робочих місць.

За словами бізнесмена, Житомирщина була обрана для проєкту невипадково. З одного боку регіон зручний по логістиці - рівновіддалений до інших регіонів та ключових переробників. З іншого - тут вдалось знайти велику ділянку під виробництво на 35 гектарів з необхідною інфраструктурою.

"Важливо було, щоб була неподалік траса і залізниця. Адже з одного боку ми плануємо підвозити пісок колією, з іншого боку має бути хороша дорога або об’їзна для того, щоб вивозити майже 700 тонн скла на добу", - додав Ліскі.

По-третє, в Житомирі є доломіти, необхідні для виробництва скла.

Важливим аргументом при ухваленні остаточного рішення стала також зацікавленість місцевої влади. "У нас була допомога і від мера, і від губернатора, були зустрічі з фахівцями обленерго – тому що це дуже енергоємний проєкт. І підключення до відповідних потужностей газу й електрики було дуже важливо", - наголосив Ліскі.

Саме активна лідерська позиція житомирян дуже сприяла тому, щоб вибір впав саме на Житомир. Колишній мер Сухомлин Сергій Іванович навіть їздив разом з Ліскі на презентацію проєкту в Берліні на великий інвестиційний форум URC2024.

EFI Group заснована 2007 року, займається реалізацією бізнеспроєктів в Україні. Сфери інвестування різноманітні - healthcare та medtech, газова, вугільна, паперова, харчова та деревообробна промисловості, постачання сільгосппродукції, а також в будівництві, машинобудуванні та креативній індустрії.