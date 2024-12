Ігор Ліскі: Склозавод – це також про незалежність України

Тривалий час скло на 100% завозилось з Росії та Білорусі. Причому українці навіть експортували їм свій пісок, а найбільші кар’єри навіть перебували у власності російських олігархів, зазначала нещодавно голова Комітету ВР з питань держвлади, самоврядування, регіонального розвитку та містобудування, голова партії "Слуга Народу" Олена Шуляк. І лише війна обірвала цю залежність по склу.

Проте імпорт цього матеріалу з Європи - надто дороге задоволення, логістична складова тягарем лягає на собівартість будівництва. Сьогодні попередньо прогнозована потреба у склі, за словами Шуляк, — 40-45 тисяч квадратних метрів. А ринок вікон може зрости на 200%.

Нещодавно про будівництво склозаводу NovaSklo із загальною сумою інвестицій у 230 млн євро анонсував засновник інвестиційної компанії EFI Group Ігор Ліскі. Виробничі потужності планують звести в Житомирській області. Інвестор переконаний, що завод буде одним з найпередовіших у світі. Детальніше про майбутнє виробництво читайте в інтерв'ю Delo.ua з Ігорем Ліскі.

Ігор Ліскі, 45 років, з Луганська. Має дві вищі освітні ступені: з міжнародної економіки та з права (Луганський університет імені В.В. Даля та Київський національний університет ім. Тараса Шевченка), також нещодавно закінчив програму Executive MBA в Said Business School Оксфордського університету. Навчався за програмою Stanford Executive Program: Be a Leader Who Matters.

Ліскі має за плечами понад 20 років досвіду в залученні українських та міжнародних інвестицій в економіку України, реалізував чимало інвестиційних проєктів з партнерами з Канади, Австрії, Німеччини, Великобританії, Нідерландів та ін.

Голова наглядової ради, засновник інвестиційної компанії EFI Group. У 2014 році втратив майже весь бізнес на окупованому Донбасі, після чого переїхав до Києва. Проте за час війни з нуля створив чимало успішних інвестиційних кейсів та побудував сім сучасних заводів.