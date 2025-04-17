Відновлення ГЕС: "Укргідроенерго" отримало 50 млн євро від ЄБРР та Італії

“Укргідроенерго” отримало перший транш у 50 млн євро в межах кредитної угоди з Європейським банком реконструкції та розвитку (ЄБРР) та урядом Італії за проєктом “Аварійне відновлення гідроелектростанцій”.

Про це інформує пресслужба відомства.

Що відомо про транш

Кошти були надані у березні 2025 року для забезпечення нагальної фінансової підтримки Укргідроенерго.

Перший транш у розмірі 50 млн євро з передбачених 200 млн євро буде спрямовано на зміцнення ліквідності компанії та підвищення її фінансової стійкості в умовах воєнного стану.

"Щиро дякуємо Уряду Італії та Європейському банку реконструкції та розвитку за плідну співпрацю у питаннях підтримки ліквідності компанії та сприяння відновлення генеруючих потужностей", - зазначає генеральний директор "Укргідроенерго" Ігор Сирота.

Про угоду

Нагадаємо, що 17 лютого 2024 року між "Укргідроенерго", Європейським банком реконструкції та розвитку і урядом Італії була підписана кредитна угода на загальну суму 200 млн євро в межах проєкту "Аварійне відновлення гідроелектростанцій".

Одночасно було укладено Договір гарантії між Україною, ЄБРР та Урядом Італії. Проєкт спрямований на відновлення енергетичної інфраструктури, пошкодженої внаслідок військової агресії РФ, що є критично важливим для стабільної роботи енергосистеми та гарантування енергетичної безпеки країни.

Нагадаємо, Кабмін схвалив залучення"Укргідроенерго" додаткової позики у $70 млн від Міжнародного банку реконструкції та розвитку для впровадження гібридних енергосистем.