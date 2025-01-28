Україна отримає 200 млн євро від Європейського інвестбанку на відновлення трьох ГЕС

Кабінет міністрів ухвалив рішення про залучення 300 мільйонів євро від Європейського інвестиційного банку (ЄІБ) для підтримки енергетичного сектору України, з яких 200 мільйонів підуть на відновлення трьох ГЕС.

Про це повідомив прем'єр-міністр Денис Шмигаль під час засідання уряду 28 січня.

Зокрема, йдеться про 200 млн євро від ЄІБ на відновлення Канівської, Кременчуцької та Дніпровської ГЕС, які постраждали від російських обстрілів. Ці кошти підуть на закупівлю необхідного обладнання для пошкоджених об'єктів.

Також Шмигаль повідомив, що ухвалено рішення, яке дозволить отримати від ЄІБ 100 млн євро для інвестування в модернізацію централізованого опалення та в енергоефективність українських громад. За ці кошти планується закупити нові котли, двигуни, турбіни та інше обладнання.

Як наголосив прем’єр-міністр, Україна має забезпечений ресурс для того, щоб профінансувати у 2025 році усі заплановані видатки.

"За програмою Ukraine Facility від Євросоюзу цьогоріч отримаємо понад 12 млрд євро. Впевнено виконуємо свої зобов’язання за цим треком. В останньому кварталі минулого року досягли 13 визначених індикаторів. У планах на перший квартал 2025 року досягнення ще 16 індикаторів", — зазначив він.

Варто нагадати, що в листопаді 2024 року "Укргідроенерго" замовило за 976,95 мільйона гривень будівництво споруд протидронового захисту на Кременчуцькій гідроелектростанції. Обґрунтовуючи необхідність закупівлі, гідрогенеруюча компанія посилалася на проведення Росією численних атак на критично важливі об'єкти енергетики та рішення стосовно цього, ухвалене на Ставці верховного головнокомандувача ще 6 вересня 2023 року.