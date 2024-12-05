"Укргідроенерго" прокоментувало 870-мільйонний контракт з бізнесменом, що потрапив під санкції США

Гідрогенеруюча компанія "Укргідроенерго" заявляє, що на момент підписання договору з турецькою компанією Altair Lojistik ve Ticaret щодо закупівлі кабелів рік тому не мала компрометуючої інформації про її власника, яким є громадянин Латвії Андрейс Браденс, проти якого 4 грудня запровадили санкції США.

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Йдеться про результати аукціону на платформі Prozorro щодо закупівлі кабелів 150 і 330 кВ та муфти для будівництва комплексної підземної захисної споруди для основного електротехнічного обладнання Дніпровської гідроелектростанції (Запоріжжя) за 868,7 мільйона гривень. Його було проведнно 13 грудня 2023 року, а відповідний договір з переможцем укладено 25 грудня.

Держкомпанія наголошує при цьому, що закупівля не стосується будівництва жодної захисної споруди, "як неправильно зазначають деякі джерела". Також там підкреслюють, що сама компанія Altair і зараз не перебуває в жодних санкційних списках.

В свою чергу, дізнавшись про рішення американської влади щодо Браденса, "Укргідроенерго" "негайно розпочала проведення додаткових перевірок", за результатами яких обіцяє вжити "відповідні заходи" відповідно до діючого контракту та законодавства України.

"З метою запобігання подальших маніпуляцій на цю чутливу тему, особливо враховуючи ситуацію в країні, закликаємо всіх утриматись від поширення інформації, що не відповідає дійсності. Рекомендуємо користуватися перевіреними джерелами або звернутися до "Укргідроенерго" за коментарями", - висловилися в компанії.

Чому Браденс опинився під санкціями

Зазначимо, що 4 грудня Управління з контролю за іноземними активами Міністерства фінансів США повідомило про запровадження санкцій проти громадянина Латвії Браденса, який проживає у Лондоні, та ще кількох осіб, зокрема громадянина України, що пов’язані з компаніями групи TGR, і проти самих цих компаній.

Йшлося про розгалужену міжнародну мережу юридичних та фізичних осіб, які допомагають російській еліті обходти західні санкції. Також компанії з цього пулу займаються, зокрема, обміном криптовалюти та послугами з приховування джерела походження грошей, що дозволяє російським багатіям купувати нерухомість у Великій Британії, та сприяють експорту до Росії електронних компонентів.

В свою чергу, в четвер британське видання Financial Times опублікувало статтю з заголовком "Людина, яка відмиває гроші для російських шпигунів, отримала підряд для захисту енергетичної інфраструктури в Україні", зосередившись на особі Браденса, який напередодні потрапив під американські санкції.

На це звернув увагу депутат Верховної Ради Ярослав Железняк (фракція "Голос"), розкритикувавши "Укргідроенерго" за неуважність до зв'язків компанії-контрагента.

"Наші корупціонери з енергетики призвели до міжнародного скандалу. Мова про Дніпровську ГЕС – стратегічний об’єкт, який ворог постійно обстрілює... Зараз "Укргідроенерго" розводить руками: "На момент укладення контракту все виглядало чисто". Але в реальності у цій "чистоті" вже є плями: перевірка не виявила зв’язків Браденса з Росією, хоча у відкритих джерелах цього добра вистачало", - наголосив він.

В статті FT зазначається, що сам Браденс коментувати її не став. В "Укргідроенерго" ж виданню заявили, що проект "виконується згідно з умовами контракту" з його компанією. Згідно умов договору, кабелі та кабельне приладдя мають бути поставлені на ДніпроГЕС кінця 2024 року.