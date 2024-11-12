"Укргідроенерго" замовило протидроновий захист Кременчуцької ГЕС за майже 1 мільярд гривень

"Укргідроенерго" замовило за 976,95 мільйона гривень будівництво споруд протидронового захисту на Кременчуцькій гідроелектростанції. Про це свідчить інформація на сторінці відповідної закупівлі в системі ProZorro.

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Договір за результатом тендеру без проведення відкритих торгів було укладено з ПрАТ "Укрсталь Конструкція" 4 листопада. Строком виконання робіт вказано 31 грудня 2025 року.

Обґрунтовуючи необхідність закупівлі, "Укргідроенерго" посилається на проведення Росією численних атак на критично важливі об'єкти енергетики та рішення стосовно цього, ухвалене на Ставці верховного головнокомандувача ще 6 вересня 2023 року.

Зазначимо, що Кременчуцька ГЕС є частиною дніпровського каскаду й розташована в Світловодську Кіровоградської області, має потужність 700 МВт. ЗМІ вже неодноразово повідомляли про влучання по цій ГЕС, зокрема 29 березня та 8 травня цього року, втім ішлося про ракетні атаки.

Бенефіціаром "Укрсталь Конструкції" з часткою 99,61% є колишній секретар Ради національної безпеки і оборони, колишній віце-прем'єр-міністр та один із засновників корпорації "Індустріальний союз Донбасу" Віталій Гайдук.

Компанія має декілька заводів металоконструкцій, зокрема в Дніпрі, Запоріжжі, Житомирі, а також експериментально-механічний завод "Металіст" (Київ). Згідно даних в системі YouControl, "Укргідроенерго" є постійним, а з початку повномасштабної війни - єдиним державним клієнтом "Укрсталь Конструкції".

Зокрема за останні три роки з нею було укладено вже 21 договір на загальну суму 2,214 мільярда гривень. Майже всі вони стосувалися антидронового захисту, зокрема Київських ГЕС та ГАЕС, Дніпровської та Канівської ГЕС.

Останній договір, що складає майже половину від зазначеної суми, відповідно, є найбільш дорогим. До цього найбільшим замовленням компанії було будівництво споруд протидронового захисту на Канівській ГЕС за 538 мільйонів гривень (договір підписано 23 вересня цього року).