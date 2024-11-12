"Укргидроэнерго" заказало противодроновую защиту Кременчугской ГЭС за почти 1 миллиард гривен

"Укргидроэнерго" заказало за 976,95 миллиона гривен строительство сооружений противодроновой защиты на Кременчугской гидроэлектростанции. Об этом свидетельствует информация на странице соответствующей закупки в системе ProZorro.

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Договор по результатам тендера без проведения открытых торгов был заключен с ЧАО "Укрсталь Конструкция" 4 ноября. Сроком выполнения работ указано 31 декабря 2025 года.

Обосновывая необходимость закупки, "Укргидроэнерго" ссылается на проведение Россией многочисленных атак на критически важные объекты энергетики и решение, принятое на Ставке верховного главнокомандующего еще 6 сентября 2023 года.

Отметим, что Кременчугская ГЭС является частью днепровского каскада, находится в Светловодске Кировоградской области, имеет мощность 700 МВт. СМИ уже неоднократно сообщали о попаданиях по этой ГЭС, в частности 29 марта и 8 мая этого года, впрочем, речь шла о ракетных атаках.

Бенефициаром "Укрсталь Конструкции" с долей 99,61% являются бывший секретарь Совета национальной безопасности и обороны, бывший вице-премьер-министр и один из основателей корпорации "Индустриальный союз Донбасса" Виталий Гайдук.

Компания имеет несколько заводов металлоконструкций, в частности, в Днепре, Запорожье, Житомире, а также экспериментально-механический завод "Металлист" (Киев). Согласно данным в системе YouControl, "Укргидроэнерго" является постоянным, а с начала полномасштабной войны – единственным государственным клиентом "Укрсталь Конструкции".

В частности, за последние три года с ней был заключен уже 21 договор на общую сумму 2,214 миллиарда гривен. Почти все они касались антидроновой защиты, в частности, Киевских ГЭС и ГАЭС, Днепровской и Каневской ГЭС.

Последний договор, составляющий почти половину от указанной суммы, соответственно, наиболее дорогостоящий. До этого самым крупным заказом компании было строительство сооружений противодроновой защиты на Каневской ГЭС за 538 миллионов гривен (договор подписан 23 сентября этого года).