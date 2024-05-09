Две ГЭС из-за российских обстрелов вывели из эксплуатации

8 мая, во время утренних обстрелов критической инфраструктуры, значительные поражения были нанесены и объектам гидроэнергетики. В результате российской атаки две ГЭС вывели из эксплуатации.

Об этом сообщила пресс-служба "Укргидроэнерго".

Отмечается, что враг продолжает массированно атаковать и уничтожать энергетическую инфраструктуру Украины, нанося разрушительные целенаправленные удары.

"На сегодняшний день вся гидрогенерация получила сокрушительные повреждения. Уничтоженное оборудование требует немалых усилий для ремонта, восстановления и значительных финансовых средств", - подчеркивают в "Укргидроэнерго".

Там добавляют, что ныне поддержка, помощь и решительные действия международного сообщества как никогда чрезвычайно важны.

Заметим, в ночь на 29 марта во время ракетной атаки российские террористы сознательно целили по Каневской и Днестровской гидроэлектростанциям.

Вероятно, была атакована Кременчугская ГЭС

Заметим, российская армия в ночь на 8 мая атаковала объекты генерации и передачи электроэнергии в 6 регионах Украины.

Глава Полтавской ОВА Филипп Пронин сообщил о попадании в объект энергетической инфраструктуры в области.

Как сообщили в Кременчугской районной военной администрации, в связи с массированными обстрелами ночью, 8 мая, для проведения аварийно-восстановительных работ Кременчугская ГЭС увеличит пропускную способность воды через шлюзы.

По официальным данным, поэтому в районе Кременчуга вырастет уровень воды в Днепре.

ДнепроГЭС подверглась атаке врага

Российская оккупационная армия 22 марта атаковала крупнейшую ГЭС в Украине – ДнепроГЭС.

"К сожалению, попадание есть и по крупнейшей ГЭС Украины - ДнепроГЭС в Запорожье. Оккупанты не успокоились, разрушив Каховскую ГЭС, и теперь пытаются создать новую экологическую катастрофу, цинично ударив по гидросооружениям ДнепроГЭС и плотины", - сообщила пресс-служба "Укргидроэнерго".

В Днепровскую ГЭС попали 8 ракет, поражения очень значительны. Было два прямых попадания – в ГЭС-1 и ГЭС-2.

Неизвестно, удастся ли восстановить ГЭС-2, она серьезно повреждена. Есть попадание в одну опору, разбиты подкрановые балки. Пока энергетикам удалось запустить в работу часть оборудования.

Из-за вражеских обстрелов Днепровской ГЭС "Укрэнерго" потеряло еще около 20% регулирующих мощностей. На полное возобновление работы станции уйдет несколько лет.

"Недостаточная реакция мирового общества на разрушение Каховской ГЭС спровоцировала то, что враг не увидел больших последствий для себя. И поэтому в дальнейшем Россия продолжает бить по украинским гидросооружениям. Это большая опасность, которая может привести к экологической катастрофе", - подчеркнул генеральный директор "Укргидроэнерго" Игорь Сирота.