На ДнепроГЭС удалось запустить часть оборудования

Несмотря на серьезные повреждения на Днепровской ГЭС, энергетикам удалось запустить в работу часть оборудования.

Забезпечте стрімке зростання та масштабування компанії у 2024-му! Отримайте алгоритм дій на Business Wisdom Summit. 10 квітня управлінці Арсенал Страхування, Uklon, TERWIN, Епіцентр та інших великих компаній поділяться перевіреними бізнес-рішеннями, які сприяють розвитку бізнесу під час війни. Забронировать участие

Об этом сообщает Минэнерго.

Однако, как говорится в сообщении, электроэнергию станция пока не производит.

"После масштабной атаки на энергетическую инфраструктуру, которую осуществил враг этой ночью, энергетики вместе с экстренными службами продолжают работать над устранением последствий атак и возобновлением электроснабжения потребителям. Продолжается осмотр повреждений для выяснения и оценки масштабов ущерба", - отмечают в министерстве.

Также в Минэнерго сообщили, что возобновлена работа воздушной линии электропередачи ПЛ-750 кВ "Днепровская", питающая Запорожскую АЭС.

ДнепроГЭС подверглась атаке врага

Российская оккупационная армия 22 марта атаковала крупнейшую ГЭС в Украине – ДнепроГЭС.

"К сожалению, попадание есть и по крупнейшей ГЭС Украины - ДнепроГЭС в Запорожье. Нелюди не успокоились, разрушив Каховскую ГЭС, и теперь пытаются создать новую экологическую катастрофу, цинично ударив по гидросооружениям ДнепроГЭС и дамбы", - сообщила прессслужба "Укргидроэнерго".

В Днепровскую ГЭС попали 8 ракет, поражения очень значительны. Было два прямых попадания – в ГЭС-1 и ГЭС-2.

Неизвестно, удастся ли восстановить ГЭС-2, она серьезно повреждена. Есть попадание в одну опору, разбиты подкрановые балки.

Угрозы прорыва нет. Ситуация на дамбе станции контролируемая.

"Недостаточная реакция мирового общества на разрушение Каховской ГЭС спровоцировала то, что враг не увидел больших последствий для себя. И поэтому в дальнейшем Россия продолжает бить по украинским гидросооружениям. Это большая опасность, которая может привести к экологической катастрофе", - подчеркнул генеральный директор "Укргидроэнерго" Игорь Сирота.

Впоследствии стало известно, что в результате ракетного удара по ДнепроГЭС произошла утечка нефтепродуктов в реку Днепр.

Может ли ДнепроГЭС повторить судьбу Каховской ГЭС

Как писало Delo.ua в статье "Самая масштабная ракетная атака России с осени 2022 года. Стоит ли ожидать новых графиков отключений электроэнергии", в преддверии сезона ремонтов на атомных электростанциях гидроэнергетические мощности компенсируют генерацию на АЭС, поэтому являются крайне важными объектами генерации для энергосистемы Украины. Во время весеннего половодья гидроэлектростанции производили до 20% от всего поколения электроэнергии, а в другие периоды до 10%. ДнепроГЭС является самой большой гидроэлектростанцией и генерирует более 1,5 ГВт электроэнергии, поэтому ее остановка может вызвать определенный дефицит в энергосистеме.

Однако эксперты сомневаются, что ДнепроГЭС может повторить судьбу Каховской гидроэлектростанции. Директор специальных программ НТЦ "Психея" Геннадий Рябцев говорит, что плотина ДнепроГЭС имеет достаточно большой запас прочности. В отличие от Каховской, оборудование на которой не проверялось, ДнепроГЭС находится под наблюдением украинских гидроэнергетиков, работающих на станции и знающих, как действовать во время повреждений.

Директор по аналитическим исследованиям DiXi Group Роман Ницович также считает, что угрозы прорыва дамбы ДнепроГЭС нет. Он напоминает, что плотина Каховской ГЭС была взорвана изнутри, потому что для разрушения плотины нужны гораздо более мощные средства поражения, чем ракеты. Однако сама электростанция, скорее всего, прекратит свою работу.