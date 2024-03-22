Самая масштабная ракетная атака России с осени 2022 года. Стоит ли ждать новых графиков отключений электроэнергии

После относительно спокойной зимы российские военные нанесли самый массированный удар по энергосистеме Украины. Хотя объекты энергетической инфраструктуры Украины сейчас лучше защищены чем осенью 2022, угрозы блекаутов и возвращения к стабилизационным отключениям не призрачны

В ночь на 22 марта россияне совершили едва ли не самую массовую атаку на украинскую энергосистему со времени осени 2022 года. В целом по оценке Воздушных сил ВСУ, кафиры применили 151 средство поражения из которых 92 силам противовоздушной обороны удалось уничтожить.

Во время атаки оккупанты дважды попали по крупнейшей в Украине ДнепроГЭС, которая находится в Запорожье, поэтому полностью перекрыли движение транспорта на ее плотине. Гидроэлектростанция серьезно пострадала: в результате атаки были повреждены ее агрегаты, один из которых не удастся восстановить в ближайшее время. Хотя "Укргидроэнерго" отмечает, что ситуация на ГЭС контролируемая, а угрозы прорыва плотины как это было на Каховской ГЭС нет, проблемы с крупнейшей ГЭС Украины во время весеннего половодья и в преддверии сезона ремонтов на АЗС выглядят довольно угрожающе.

Кроме ДнепроГЭСа были повреждены и другие энергообъекты. Поэтому в ряде областей впервые с февраля 2023 пришлось применить аварийные отключения электроэнергии . Отключения электроэнергии произошли в Харьковской, Сумской, Полтавской, Запорожской, Одесской, Винницкой и Хмельницкой областях. Хотя к обеду энергетикам все же удалось частично возобновить энергоснабжение и по состоянию на 13.16 проблемы с электроэнергией сохраняются в Харьковской, Одесской, Днепропетровской и Хмельницкой областях.

После массированной атаки в Министерстве энергетики заговорили о намерениях Кремля вызвать масштабный сбой в энергосистеме , а опрошенные Delo.ua эксперты говорят, что повторения блекаутов, которые были осенью 2022/2023, возможны, в том случае если такие массовые атаки продолжатся.

Может ли ДнепроГЭС повторить судьбу Каховской ГЭС

В преддверии сезона ремонтов на атомных электростанциях гидроэнергетические мощности компенсируют генерацию на АЭС, поэтому крайне важными объектами генерации для энергосистемы Украины. Во время весеннего половодья гидроэлектростанции производили до 20% от всего поколения электроэнергии, а в другие периоды до 10%. ДнепроГЭС является самой большой гидроэлектростанцией и генерирует более 1,5 ГВт электроэнергии, поэтому ее остановка может вызвать определенный дефицит в энергосистеме.

Однако эксперты сомневаются, что ДнепроГЭС может повторить судьбу Каховской гидроэлектростанции. Директор специальных программ НТЦ "Психея" Геннадий Рябцев говорит, что плотина ДнепроГЭС имеет достаточно большой запас прочности. В отличие от Каховской, оборудование на которой не проверялось, ДнепроГЭС находится под наблюдением украинских гидроэнергетиков, работающих на станции и знающих, как действовать во время повреждений.

"В отличие от Каховки, где все было сделано для прорыва плотины, плотина ДнепроГЭС обезопасена не только от отдельных попаданий управляемых авиаракет, но и от значительно больших средств поражения. Сейчас во время атаки был нанесен ущерб двум гидроагрегатам на этой станции. Один из них быстрее за все в ближайшее время возобновит работу, по другому - там ситуация будет зависеть от характера повреждений. Насколько известно, сам гидроагрегат повреждений не получил, повреждены только его крепления. работы". Геннадий Рябцев Директор специальных программ НТЦ "Психея"

Директор по аналитическим исследованиям DiXi Group Роман Ницович также считает, что угрозы прорыва дамбы ДнепроГЭС нет. Он напоминает, что плотина Каховской ГЭС была взорвана изнутри, потому что для разрушения плотины нужны гораздо более мощные средства поражения, чем ракеты. Однако сама электростанция, скорее всего, прекратит свою работу.

Наиболее вероятно ДнепроГЭС не будет производить электроэнергию. Это особенно актуальная проблема сейчас, в период весеннего половодья, когда гидроэнергетика работает достаточно мощно. Поэтому недоступность ДнепроГЭС как генерирующей установки определенным образом скажется на энергосистеме. и перегрузка топлива. Однако масштабы повреждений сейчас оценить сложно. Мы будем понимать это когда увидим данные по экспорту электроэнергии". Роман Ницович Директор по аналитическим исследованиям DiXi Group

Эксперт считает, что после массированной атаки на энергосистему не исключен сценарий, когда будет принято решение приостановить экспорт электроэнергии вообще, чтобы обеспечить украинских потребителей, равно как это было осенью 2022 года.

Возможен ли блекаут

Директор энергетических программ "Центра Разумкова" Владимир Омельченко говорит, что, несмотря на массированные удары в ночь на 22 марта, энергосистема Украины сохранила свою целостность и продолжает работать. Большой дефицит электроэнергии сейчас ощущается в отдельных регионах, однако ситуация контролируемая и можно рассчитывать, что в ближайшие несколько суток энергоснабжение будет возобновлено.

"У нас уже была ситуация, когда было разрушено около 2,5 ГВт мощностей ГЭС, но гидроэнергетика продолжала работать. Да, это мощный удар, но сказать что энергетики не справятся с этими угрозами будет некорректно. Ограничения и лимиты есть в определенных регионах, в частности в прифронтовой зоне. В других регионах я этого не жду, но если такие удары повторятся, это возможно". Владимир Омельченко Директор энергетических программ "Центра Разумкова"

В результате атаки были повреждены также тепловые электростанции и мощности по передаче электроэнергии. Это вызвало ограничение электроснабжения в отдельных регионах, но на национальном уровне блекаута пока нет.

Однако Ницович также считает, что сценарий массовых отключений нельзя исключать, хотя энергетики сделали определенные выводы после массированных атак зимой 2022/2023.

"Сейчас значительно укреплены противовоздушная оборона и системы пассивной защиты критической инфраструктуры. На магистральных подстанциях уже построены два уровня защиты. Что касается третьего уровня, то он пока только спроектирован, но его еще не построили, потому что он требует значительных средств. Но генерирующие установки более уязвимы к ударов. Если удары продолжатся с такой интенсивностью, то через некоторое время мы будем терять генерирующие мощности и оборудование для передачи. Поэтому возможность блекаутов и лимитов не исключена". Роман Ницович Директор по аналитическим исследованиям DiXi Group

Рябцев также не исключает возможности блекаутов при повторении массированных атак, однако отключения будут не в таком объеме, как это было осенью 2022 и зимой 2022/2023. В то же время эксперт отмечает, что военной целесообразности в таких атаках нет. По его мнению, массовая атака была эмоциональным решением кремлевской верхушки и является своеобразной местью россиян за украинские успешные атаки на их нефтеперерабатывающие заводы.

"Наверное, атаки на НПЗ были настолько болезненными, что было отдано распоряжение собрать все что осталось и бросить на Украину. Они действительно собрали все что было: Ту-95, МиГи, Ту-22М и дроны, Искандеры, а также С-300 и С 400. Они собрали все и выпустили на нашу энергосистему, но в этом нет никакого военного смысла бросаться ракетами по всей территории Украины. Геннадий Рябцев Директор специальных программ НТЦ "Психея"

Таким образом, эксперты не исключают массовых блекаутов при условии, что массированные атаки на энергосистему будут продолжаться определенное время. Так что проверить свои генераторы, и Ecoflow для украинцев сейчас не будет лишним. В то же время следует понимать, что во время весеннего потепления, когда потребление падает, а генерация возобновляемой энергетики увеличивается, россиянам будет сложнее вызвать критический дефицит в энергосистеме. Кроме этого, энергетики уже построили определенную защиту важнейших объектов, а также отработали протоколы реагирования на атаки критической инфраструктуры.

К тому же, под вопросом остается способность российских военных повторять массированные залпы в течение длительного времени. Конечно Кремль частично перевел экономику на военные рельсы, что позволило нарастить производство средств поражения. Кроме этого, россияне получают определенную помощь от Ирана и КНДР. Но вряд ли кремлевская верхушка может позволить себе сейчас массово тратить ракеты и дроны для устрашения мирного населения как это было в 2022. К тому же тактика такого устрашения показала свою недееспособность.