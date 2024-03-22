В каких областях действуют аварийные отключения электроэнергии после массированной атаки РФ

Из-за массированной ракетной атаки страны-агрессора РФ повреждены десятки энергетических объектов, аварийные отключения действуют в семи областях. Украинская энергосистема получает аварийную помощь из трех стран. Параллельно продолжаются аварийно-восстановительные работы.

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Об этом сообщает пресс-служба Министерства энергетики Украины.

Отмечается, что в результате действий российских террористов зафиксированы повреждения объектов в Винницкой, Ивано-Франковской, Львовской, Хмельницкой, Запорожской, Одесской, Днепропетровской, Харьковской областях. В результате атаки в этих областях произошли аварийные отключения электроэнергии.

Самая тяжелая ситуация в Харьковской, Одесской, Кировоградской, Днепропетровской областях.

Потребление электроэнергии вынужденно ограничено в следующих областях:

Днепропетровская;

Донецкая;

Кировоградская;

Одесская;

Полтавская;

Сумская;

Харьковская.

"Это временные меры по выяснению последствий атак для дальнейшего восстановления. В наиболее пострадавших областях продолжается работа по заживлению объектов критической инфраструктуры по временным схемам и резервному питанию", - отметили в Минэнерго.

Как подчеркнули в ведомстве, ситуация на ДнепроГЭС контролируемая, угрозы прорыва дамбы нет, однако объект получил повреждения.

Кроме того, без света также ряд шахт в Донецкой и Днепропетровской областях. Под землей – более 1000 человек, угрозы их жизни нет.

Из-за аварийной остановки нескольких блоков ТЭС и ГЭС есть определенное уменьшение объема производства электроэнергии, поэтому энергосистема получает аварийную помощь из трех стран.

"Для поддержки безопасной работы энергосистемы привлечена аварийная помощь по энергосистемам Румынии, Словакии, Польши. Аварийно-восстановительные работы будут продолжаться 24/7 до полного восстановления питания потребителей", - подчеркнули в Минэнерго.

Также планируется коммерческий импорт электроэнергии.

Самая масштабная атака на украинскую энергетику

Как сообщил министр энергетики Герман Галущенко, враг совершил самую масштабную атаку на украинскую энергетику за последнее время.

"Цель - не просто повредить, а попытаться снова, как и в прошлом году, повлечь за собой масштабный сбой в работе энергосистемы страны. К сожалению, есть попадание и повреждение объектов генерации, системы передачи и распределения электроэнергии в разных областях", - подчеркнул Галущенко.

Он добавил, что в части регионов есть перебои со светом. Энергетики уже работают над восстановлением электроснабжения и делают все возможное, чтобы как можно быстрее вернуть людям свет.

Напомним, ночью 22 марта россияне запустили крылатые ракеты из самолетов Ту-95МС. В Запорожье в Днепровске ГЭС было два прямых попадания — в ГЭС-1 и ГЭС-2. Оккупанты совершили более 15 ударов по объектам энергетики Харькова. Город практически полностью без света.