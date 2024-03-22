- Категория
- Энергетика
- Дата публикации
-
В каких областях действуют аварийные отключения электроэнергии после массированной атаки РФ
Из-за массированной ракетной атаки страны-агрессора РФ повреждены десятки энергетических объектов, аварийные отключения действуют в семи областях. Украинская энергосистема получает аварийную помощь из трех стран. Параллельно продолжаются аварийно-восстановительные работы.
Об этом сообщает пресс-служба Министерства энергетики Украины.
Отмечается, что в результате действий российских террористов зафиксированы повреждения объектов в Винницкой, Ивано-Франковской, Львовской, Хмельницкой, Запорожской, Одесской, Днепропетровской, Харьковской областях. В результате атаки в этих областях произошли аварийные отключения электроэнергии.
Самая тяжелая ситуация в Харьковской, Одесской, Кировоградской, Днепропетровской областях.Подписывайтесь на Youtube-канал delo.ua
Потребление электроэнергии вынужденно ограничено в следующих областях:
- Днепропетровская;
- Донецкая;
- Кировоградская;
- Одесская;
- Полтавская;
- Сумская;
- Харьковская.
"Это временные меры по выяснению последствий атак для дальнейшего восстановления. В наиболее пострадавших областях продолжается работа по заживлению объектов критической инфраструктуры по временным схемам и резервному питанию", - отметили в Минэнерго.
Как подчеркнули в ведомстве, ситуация на ДнепроГЭС контролируемая, угрозы прорыва дамбы нет, однако объект получил повреждения.
Кроме того, без света также ряд шахт в Донецкой и Днепропетровской областях. Под землей – более 1000 человек, угрозы их жизни нет.
Из-за аварийной остановки нескольких блоков ТЭС и ГЭС есть определенное уменьшение объема производства электроэнергии, поэтому энергосистема получает аварийную помощь из трех стран.
"Для поддержки безопасной работы энергосистемы привлечена аварийная помощь по энергосистемам Румынии, Словакии, Польши. Аварийно-восстановительные работы будут продолжаться 24/7 до полного восстановления питания потребителей", - подчеркнули в Минэнерго.
Также планируется коммерческий импорт электроэнергии.
Самая масштабная атака на украинскую энергетику
Как сообщил министр энергетики Герман Галущенко, враг совершил самую масштабную атаку на украинскую энергетику за последнее время.
"Цель - не просто повредить, а попытаться снова, как и в прошлом году, повлечь за собой масштабный сбой в работе энергосистемы страны. К сожалению, есть попадание и повреждение объектов генерации, системы передачи и распределения электроэнергии в разных областях", - подчеркнул Галущенко.
Он добавил, что в части регионов есть перебои со светом. Энергетики уже работают над восстановлением электроснабжения и делают все возможное, чтобы как можно быстрее вернуть людям свет.
Напомним, ночью 22 марта россияне запустили крылатые ракеты из самолетов Ту-95МС. В Запорожье в Днепровске ГЭС было два прямых попадания — в ГЭС-1 и ГЭС-2. Оккупанты совершили более 15 ударов по объектам энергетики Харькова. Город практически полностью без света.