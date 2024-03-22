В яких областях діють аварійні відключення електроенергії після масованої атаки РФ

Через масовану ракетну атаку країни-агресора РФ пошкоджені десятки енергетичних об’єктів, аварійні відключення діють в семи областях. Українська енергосистема отримує аварійну допомогу з трьох країн. Паралельно тривають аварійно-відновлювальні роботи.

Забезпечте стрімке зростання та масштабування компанії у 2024-му! Отримайте алгоритм дій на Business Wisdom Summit. 10 квітня управлінці Арсенал Страхування, Uklon, TERWIN, Епіцентр та інших великих компаній поділяться перевіреними бізнес-рішеннями, які сприяють розвитку бізнесу під час війни. Забронювати участь

Про це повідомляє пресслужба Міністерства енергетики України.

Зазначається, що внаслідок дій російських терористів зафіксовані пошкодження об’єктів у Вінницькій, Івано-Франківській, Львівській, Хмельницькій, Запорізькій, Одеській, Дніпропетровській, Харківській областях. Внаслідок атаки у цих областях сталися аварійні відключення електроенергії.

Найважча ситуація в Харківській, Одеській, Кіровоградській, Дніпропетровській областях.

Споживання електроенергії вимушено обмежено в таких областях:

Дніпропетровська;

Донецька;

Кіровоградська;

Одеська;

Полтавська;

Сумська;

Харківська.

"Це тимчасові заходи для з’ясування наслідків атак для подальшого відновлення. У найбільш постраждалих областях триває робота із заживлення об’єктів критичної інфраструктури за тимчасовими схемами та резервним живленням", - зауважили в Міненерго.

Як підкреслили у відомстві, ситуація на ДніпроГЕС контрольована, загрози прориву дамби немає, однак об’єкт зазнав пошкоджень.

Крім того, без світла також низка шахт на Донеччині та Дніпропетровщині. Під землею - понад 1000 людей, загрози їхньому життю немає.

Через аварійну зупинку кількох блоків ТЕС та ГЕС є певне зменшення обсягу виробництва електроенергії, тому енергосистема отримує аварійну допомогу з трьох країн.

"Для підтримки безпечної роботи енергосистеми залучена аварійна допомога з енергосистем Румунії, Словаччини, Польщі. Аварійно-відновлювальні роботи триватимуть 24/7 до повного відновлення живлення споживачів", - підкреслили в Міненерго.

Також планується комерційний імпорт електроенергії.

Наймасштабніша атака на українську енергетику

Як повідомив міністр енергетики Герман Галущенко, ворог здійснив наймасштабнішу атаку на українську енергетику за останній час.

"Мета - не просто пошкодити, а спробувати знову, як і минулого року, спричинити масштабний збій в роботі енергосистеми країни. На жаль, є влучання та пошкодження об’єктів генераціі, системи передачі та розподілу електроенергії в різних областях", - підкреслив Галущенко.

Він додав, що у частині регіонів є перебої зі світлом. Енергетики вже працюють над відновленням електропостачання та роблять усе можливе, аби якнайшвидше повернути людям світло.

Нагадаємо, уночі 22 березня росіяни запустили крилаті ракети з літаків Ту-95МС. У Запоріжжі у Дніпровську ГЕС було два прямих влучання — в ГЕС-1 і ГЕС-2. Окупанти здійснили більше 15 ударів по обʼєктах енергетики Харкова. Місто фактично повністю без світла.