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В яких областях діють аварійні відключення електроенергії після масованої атаки РФ
Через масовану ракетну атаку країни-агресора РФ пошкоджені десятки енергетичних об’єктів, аварійні відключення діють в семи областях. Українська енергосистема отримує аварійну допомогу з трьох країн. Паралельно тривають аварійно-відновлювальні роботи.
Про це повідомляє пресслужба Міністерства енергетики України.
Зазначається, що внаслідок дій російських терористів зафіксовані пошкодження об’єктів у Вінницькій, Івано-Франківській, Львівській, Хмельницькій, Запорізькій, Одеській, Дніпропетровській, Харківській областях. Внаслідок атаки у цих областях сталися аварійні відключення електроенергії.
Найважча ситуація в Харківській, Одеській, Кіровоградській, Дніпропетровській областях.Підписуйтеся на YouTube-канал delo.ua
Споживання електроенергії вимушено обмежено в таких областях:
- Дніпропетровська;
- Донецька;
- Кіровоградська;
- Одеська;
- Полтавська;
- Сумська;
- Харківська.
"Це тимчасові заходи для з’ясування наслідків атак для подальшого відновлення. У найбільш постраждалих областях триває робота із заживлення об’єктів критичної інфраструктури за тимчасовими схемами та резервним живленням", - зауважили в Міненерго.
Як підкреслили у відомстві, ситуація на ДніпроГЕС контрольована, загрози прориву дамби немає, однак об’єкт зазнав пошкоджень.
Крім того, без світла також низка шахт на Донеччині та Дніпропетровщині. Під землею - понад 1000 людей, загрози їхньому життю немає.
Через аварійну зупинку кількох блоків ТЕС та ГЕС є певне зменшення обсягу виробництва електроенергії, тому енергосистема отримує аварійну допомогу з трьох країн.
"Для підтримки безпечної роботи енергосистеми залучена аварійна допомога з енергосистем Румунії, Словаччини, Польщі. Аварійно-відновлювальні роботи триватимуть 24/7 до повного відновлення живлення споживачів", - підкреслили в Міненерго.
Також планується комерційний імпорт електроенергії.
Наймасштабніша атака на українську енергетику
Як повідомив міністр енергетики Герман Галущенко, ворог здійснив наймасштабнішу атаку на українську енергетику за останній час.
"Мета - не просто пошкодити, а спробувати знову, як і минулого року, спричинити масштабний збій в роботі енергосистеми країни. На жаль, є влучання та пошкодження об’єктів генераціі, системи передачі та розподілу електроенергії в різних областях", - підкреслив Галущенко.
Він додав, що у частині регіонів є перебої зі світлом. Енергетики вже працюють над відновленням електропостачання та роблять усе можливе, аби якнайшвидше повернути людям світло.
Нагадаємо, уночі 22 березня росіяни запустили крилаті ракети з літаків Ту-95МС. У Запоріжжі у Дніпровську ГЕС було два прямих влучання — в ГЕС-1 і ГЕС-2. Окупанти здійснили більше 15 ударів по обʼєктах енергетики Харкова. Місто фактично повністю без світла.