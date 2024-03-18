Українські ГЕС виробляють рекордну кількість електрики: у чому причина

Унаслідок раннього водопілля українські гідроелектростанції виробляють близько 65 млн кВт-год. електроенергії щодня, що є рекордним показником.

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Про це повідомив генеральний директор ПрАТ "Укргідроенерго" Ігор Сирота, передає liga.net.

"Укргідроенерго" повідомило про рекордне виробництво електроенергії ГЕС

За словами Сироти, у результаті раннього водопілля гідроелектростанції виробляють близько 65 млн кВт-год.

Він зауважив, що це є рекордною кількістю електроенергії.

За його словами, це є рекордною кількістю електроенергії.

Сирота зауважив, що раніше водопілля розпочиналось у квітні, але вже другий рік поспіль паводок починається на початку лютого.

За спостереженнями гідроенергетиків, зараз відмітки води та притоки тримаються на рівні минулого року.

"Для енергосистеми це хороша ситуація, тому що ми можемо її підтримати", – зазначив Сирота.

Він додав, що наразі водосховища перебувають у межах проєктних відміток.

Зауважимо, у Києві станом на 16 березня рівень води у Дніпрі піднявся до свого абсолютного максимуму з початку 2024 року, проте аварійні підтоплення не були зафіксовані.

Нагадаємо, під час опалювального сезону енергоблоки українських АЕС працювали на максимумі та наростили коефіцієнт використання встановленої потужності.

Українська промисловість збільшила споживання електроенергії на 23%

Завдяки стабільній роботі енергосистеми українська промисловість у листопаді-лютому 2023/24 рр. збільшила споживання е/е на 23%, населення - на 12%.

За листопад-лютий 2023 – 2024 років обсяги споживання електроенергії промисловістю склали близько 9,38 млрд кВт*год. Це на 23% більше, ніж спожито за аналогічний період минулого року (7,61 млрд кВт*год). Зокрема, у листопаді 2023 року зростання склало 25,75% (до аналогічного періоду попереднього року), у грудні – 37,56%, у січні 2024 року – 27,58%, у лютому – 6,17%.

Всього за листопад - лютий 2023/2024 вітчизняні енергогенеруючі підприємства виробили понад 41,53 млрд кВт*год електроенергії, що на 16% перевищує обсяг виробництва під час ОЗП 2022/2023 року.

Понад половину цієї електроенергії виробили українські АЕС – 22,17 млрд кВт*год, що на 22% більше, ніж було вироблено атомними станціями за цей же період минулого року.