ТопФінанс-2022 ТопФинанс-2024
Бизнес работает Бизнес работает
ГОЛОВНИЙ АКТИВ ГОЛОВНИЙ АКТИВ
Бизнесмены на фронте Бизнесмены на фронте
Сommon Help Ukraine Сommon Help Ukraine
Категория
Энергетика
Дата публикации

Украинские ГЭС производят рекордное количество электричества: в чем причина

Киевская ГЭС. Фото: Википедия
Киевская ГЭС. Фото: Википедия

В результате раннего половодья украинские гидроэлектростанции производят около 65 млн кВт-ч. электроэнергии каждый день, что является рекордным показателем.

Забезпечте стрімке зростання та масштабування компанії у 2024-му! Отримайте алгоритм дій на Business Wisdom Summit.
10 квітня управлінці Арсенал Страхування, Uklon, TERWIN, Епіцентр та інших великих компаній поділяться перевіреними бізнес-рішеннями, які сприяють розвитку бізнесу під час війни.
Забронировать участие

Об этом сообщил генеральный директор ЧАО "Укргидроэнерго" Игорь Сирота, передает liga.net.

"Укргидроэнерго" сообщило о рекордном производстве электроэнергии ГЭС  

По словам Сироты, в результате раннего половодья гидроэлектростанции производят около 65 млн кВт-ч.

Он отметил, что это рекордное количество электроэнергии.

По его словам, это рекордное количество электроэнергии.

Сирота отметил, что ранее половодье начиналось в апреле, но уже второй год подряд паводок начинается в начале февраля.

По наблюдениям гидроэнергетиков сейчас отметки воды и притока держатся на уровне прошлого года.

"Для энергосистемы это хорошая ситуация, потому что мы можем ее поддержать", – отметил Сирота.

Он добавил, что в настоящее время водохранилища находятся в пределах проектных отметок.

Отметим, что в Киеве по состоянию на 16 марта уровень воды в Днепре поднялся до своего абсолютного максимума с начала 2024 года, однако аварийные подтопления не были зафиксированы.

Напомним, во время отопительного сезона энергоблоки украинских АЭС работали на максимуме и увеличили коэффициент использования установленной мощности.

Украинская промышленность увеличила потребление электроэнергии на 23%

Благодаря стабильной работе энергосистемы украинская промышленность в ноябре-феврале 2023/24 гг. увеличила потребление э/э на 23%, население – на 12%.

За ноябрь-февраль 2023-2024 годов объемы потребления электроэнергии промышленностью составили около 9,38 млрд кВт*ч. Это на 23% больше, чем потреблено за аналогичный период прошлого года (7,61 млрд кВт*ч). В частности, в ноябре 2023 года рост составил 25,75% (к аналогичному периоду предыдущего года), в декабре – 37,56%, в январе 2024 – 27,58%, в феврале – 6,17%.

Всего за ноябрь – февраль 2023/2024 отечественные энергогенерирующие предприятия произвели более 41,53 млрд кВт*ч электроэнергии, что на 16% превышает объем производства во время ОЗУ 2022/2023 года.

Более половины этой электроэнергии произвели украинские АЭС – 22,17 млрд кВт*ч, что на 22% больше, чем было произведено атомными станциями за этот же период прошлого года.

Автор:
Светлана Манько