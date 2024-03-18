Украинские ГЭС производят рекордное количество электричества: в чем причина

В результате раннего половодья украинские гидроэлектростанции производят около 65 млн кВт-ч. электроэнергии каждый день, что является рекордным показателем.

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Об этом сообщил генеральный директор ЧАО "Укргидроэнерго" Игорь Сирота, передает liga.net.

"Укргидроэнерго" сообщило о рекордном производстве электроэнергии ГЭС

По словам Сироты, в результате раннего половодья гидроэлектростанции производят около 65 млн кВт-ч.

Он отметил, что это рекордное количество электроэнергии.

По его словам, это рекордное количество электроэнергии.

Сирота отметил, что ранее половодье начиналось в апреле, но уже второй год подряд паводок начинается в начале февраля.

По наблюдениям гидроэнергетиков сейчас отметки воды и притока держатся на уровне прошлого года.

"Для энергосистемы это хорошая ситуация, потому что мы можем ее поддержать", – отметил Сирота.

Он добавил, что в настоящее время водохранилища находятся в пределах проектных отметок.

Отметим, что в Киеве по состоянию на 16 марта уровень воды в Днепре поднялся до своего абсолютного максимума с начала 2024 года, однако аварийные подтопления не были зафиксированы.

Напомним, во время отопительного сезона энергоблоки украинских АЭС работали на максимуме и увеличили коэффициент использования установленной мощности.

Украинская промышленность увеличила потребление электроэнергии на 23%

Благодаря стабильной работе энергосистемы украинская промышленность в ноябре-феврале 2023/24 гг. увеличила потребление э/э на 23%, население – на 12%.

За ноябрь-февраль 2023-2024 годов объемы потребления электроэнергии промышленностью составили около 9,38 млрд кВт*ч. Это на 23% больше, чем потреблено за аналогичный период прошлого года (7,61 млрд кВт*ч). В частности, в ноябре 2023 года рост составил 25,75% (к аналогичному периоду предыдущего года), в декабре – 37,56%, в январе 2024 – 27,58%, в феврале – 6,17%.

Всего за ноябрь – февраль 2023/2024 отечественные энергогенерирующие предприятия произвели более 41,53 млрд кВт*ч электроэнергии, что на 16% превышает объем производства во время ОЗУ 2022/2023 года.

Более половины этой электроэнергии произвели украинские АЭС – 22,17 млрд кВт*ч, что на 22% больше, чем было произведено атомными станциями за этот же период прошлого года.