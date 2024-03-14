Второй энергоблок Хмельницкой АЭС из-за неисправности отключили от сети

Второй энергоблок Хмельницкой атомной электростанции 13 марта был отключен от сети из-за технических отклонений.

Об этом сообщила пресс-служба АО "НАЭК "Энергоатом".

"Вчера, 13 марта, в 17:48 было зафиксировано колебание параметра осевого сдвига ротора цилиндра высокого давления турбоагрегата (ЦВД) с тенденцией увеличения", - говорится в сообщении.

Отмечается, то в условиях профицита на рынке электроэнергии было принято решение отключить турбоагрегат для выяснения и устранения причин отклонения.

Как отмечают в "Энергоатоме", в настоящее время в работе находятся 7 энергоблоков АЭС, все – на номинальной мощности.

Общая мощность АЭС составляет 5900 МВт.

"Энергоатом" планирует сократить время ремонтных работ на энергоблоках АЭС

Украина в этом году начнет плановую ремонтную кампанию на энергоблоках атомных электростанций раньше, чем планировалось. Причина – профицит мощности в энергосистеме страны, наблюдающийся уже вторую неделю подряд.

Ремонтную кампанию в атомной отрасли планировалось начать с 13 марта.

АО «НАЭК «Энергоатом» проводит работу по уменьшению продолжительности планово-предупредительных ремонтов, ведь чем меньше энергоблок находится в ремонте – тем больше электроэнергии он сможет произвести для потребителей и предприятий Украины.

Продолжительность ремонтов была такой :

2022 год – 634 суток

2023 год – 618 суток

2024 год – 612 суток (запланировано).

Заметим, что во время отопительного сезона энергоблоки украинских АЭС работали на максимуме и нарастили коэффициент использования установленной мощности.

Украина планирует начать строительство четырех ядерных реакторов в 2024 году

Украина планирует в этом году начать строительство четырех новых ядерных реакторов, чтобы компенсировать потерянные энергетические мощности в результате войны с Россией.

Все четыре реактора будут построены на Хмельницкой АЭС на западе Украины.

С той мощностью, которую смогут выдавать шесть реакторов на Хмельницкой АЭС, она будет самой большой в Европе и даже большей по мощности, чем оккупированная РФ Запорожская АЭС.

Строительство новых реакторов потребует времени, а третий энергоблок ХАЭС может быть введен в эксплуатацию примерно через 2,5 года.