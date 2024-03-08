На Хмельницкую АЭС завезли первые партии ядерного топлива из США

Первые партии американского ядерного топлива от компании Westinghouse доставлены на Хмельницкую атомную электростанцию (ХАЭС) для использования в двух энергоблоках с реакторами типа ВВЭР-1000.

Об этом сообщили в "Энергоатоме".

Планируется, что новое топливо будет загружено в реакторы Хмельницкой АЭС в ходе планируемых ремонтных работ в этом году.

Согласно сообщению, до этого времени оба блока ХАЭС использовали российское ядерное топливо, приобретенное до начала полномасштабной войны. Однако после 24 февраля 2022 года НАЭК "Энергоатом" приостановил любое сотрудничество с Россией.

В рамках перехода на американское топливо компания "Энергоатом" провела необходимые технические работы и приобрела специализированное оборудование, чтобы обеспечить работу всех украинских атомных энергоблоков с реакторами ВВЭР-1000 и ВВЭР-440 на топливе от Westinghouse.

Отмечается, что в скором времени такие обновления позволят всем атомным электростанциям Украины перейти на использование топлива от американского производителя.

На ХАЭС планируют построить еще четыре энергоблока

В этом году планируется начало строительства еще четырех блоков на Хмельницкой атомной электростанции, два из которых – по современной американской технологии AP1000. После этого Хмельницкая АЭС станет мощнее временно оккупированной Запорожской АЭС.

Украинская сторона ведет тесное сотрудничество с американской Westinghouse по двум проектам: строительство 3-го и 4-го блоков по технологии ВВЭР-1000, а также построение еще двух реакторов типа АР1000.

В декабре 2023 года "Энергоатом" подписал соглашение с американской компанией Westinghouse на приобретение оборудования для нового энергоблока Хмельницкой АЭС на $437,5 млн или 16,4 млрд грн.

Первый энергоблок АР1000 американской компании Westinghouse на площадке Хмельницкой АЭС может приступить к работе в 2028-2029 гг. Он должен стать самым мощным в Украине, ведь реакторы этого образца выдают почти 1200 МВт.