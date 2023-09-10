"Конец монополии россиян": В реактор РАЭС загрузили первую партию ядерного топлива Westinghouse

В реактор ВВЭР-440 Ровенской атомной электростанции загружена первая партия ядерного топлива, произведенного компанией Westinghouse Electric Sweden AB с участием специалистов Национальной атомной энергогенерирующей компании "Энергоатом". Как напоминают в Министерстве энергетики, ранее реакторы этого типа работали только на ядерном топливе российского производства.

Опануйте дієві стратегії управління талантами від HR-фахівців з Київстар, ОККО, МХП, Favbet та ще 15+ компаній. 14 вересня на HR Wisdom Summit дізнайтеся, як наймати цінних фахівців в умовах кадрового голоду, мотивувати співробітників та використовувати інновації для зростання компанії! Забронювати участь

"Величие этого дня – это конец монополии россиян на этом сегменте рынка ядерного топлива. И я очень надеюсь, что этот день откроет путь к скорым санкциям против россиян в атомной энергетике", - отметил в ходе торжеств, посвященных этому событию, министр Герман Галущенко.

Участие в мероприятии также приняли посол Швеции в Украине Мартин Оберг, президент и главный исполнительный директор Westinghouse Патрик Фрагман, управляющий директор Westinghouse Electric Sweden Азиз Даг и президент "Энергоатома" Петр Котин.

Галущенко напомнил, что контракт на поставку соответствующих топливных сборок ВВЭР-440 был заключен еще в сентябре 2020 года, то есть Украина еще до начала полномасштабного российского вторжения взяла четкий курс на лишение зависимости от РФ в ядерной отрасли.

"И то, что нам удалось сделать это настолько быстро, – это большой успех и значительная основа для нашего дальнейшего сотрудничества с компанией Westinghouse, которое лишь расширяется. Это великий день для украинской энергетики, для нашего сотрудничества с США и Швецией, где расположен соответствующий завод", – сказал министр.

Котин в свою очередь поблагодарил американских партнеров за сотрудничество в проектах для реакторов ВВЭР-440 и ВВЭР-1000, отметив их важность для укрепления энергетической независимости и безопасности Украины.

"Когда началось полномасштабное вторжение России, мы обратились к нашим партнерам из Westinghouse с предложением по ускорению изготовления топлива для реакторов типа ВВЭР 440. При нашей инженерной поддержке они изготовили его за полтора года и привезли сюда – на РАЭС. Спасибо за это нашим партнерам, спасибо всем, кто принимал в этом участие", – отметил он.

Фото: Минэнерго Фото: Минэнерго Фото: Минэнерго Фото: Минэнерго Фото: Минэнерго Фото: Минэнерго Фото: Минэнерго Фото: Минэнерго

Напомним, что Украина, как заявлял Котин весной, сможет и самостоятельно производить для себя ядерное топливо по технологии Westinghouse уже ориентировочно в 2026 году, соответствующая подготовка ведется.