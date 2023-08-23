Великобритания предоставит гарантию по кредиту для "Энергоатома" на обогащение урана

Великобритания предоставит кредитную гарантию на сумму 192 миллиона фунтов стерлингов (около 225 миллионов евро, или 9 миллиардов гривен) Национальной атомной энергогенерирующей компании "Энергоатом" через британское экспортно-кредитное агентство UK Export Finance.

Как передает BBC, об этом объявило британское Министерство энергетической безопасности и достижения нулевых выборосов после визита в Украину 22 августа его руководителя Гранта Шаппса.

Речь идет о кредите на предоставление "Энергоатому" услуг по обогащению урана компанией Urenco со штаб-квартирой в Великобритании. По данным ведомства, новый кредит увеличит общий объем невоенной финансовой помощи Великобритании Украине до около 5 миллиардов фунтов.

"Путин использовал энергию как оружие войны. Сегодняшние действия по поддержке поставок ядерного топлива помогут Украине положить конец зависимости от российских поставок и укрепить свою энергетическую безопасность", - прокомментировал решение Шаппс.

В ходе визита в Украину накануне он встречался со своим коллегой Германом Галущенко и его заместителем Ярославом Демченковым, посетил неназванную электростанцию, ныне ремонтирующуюся после российской атаки в нынешнем году, а также посетил детский сад, в который ходил мальчик по имени Никита, поселившийся с матерью и бабушкой дома у британского министра в рамках программы Homes for Ukraine.

Сотрудничество "Энергоатома" и Urenco

Напомним, что 1 августа 2019 года "Энергоатом" и Urenco заключили соглашение о поставках обогащенного урана. В апреле 2022 года сообщалось о проведении очередного этапа переговоров между компаниями на фоне полного отказа Украины от российского ядерного топлива после начала полномасштабного вторжения РФ.

В июле прошлого года, а позже и в декабре сообщалось, что стороны обсуждали вопрос увеличения объема поставок обогащенного урана компании Westinghouse для производства ядерного топлива для украинских АЭС в течение 2024-2025 годов. Кроме того, руководители компаний договорились о долгосрочном сотрудничестве в области поставок обогащенного урана для "Энергоатома" с 2026 года.

20 марта уже в 2023 году в Лондоне президент "Энергоатома" Петр Котин и главный исполнительный директор Urenco Борис Шухт "рассмотрели вопросы потенциального финансирования" поставок обогащенного уранового продукта по контракту между двумя компаниями, однако подробностей на тот момент не сообщалось.

Urenco Group занимается обогащением урана (по технологии газовых центрифуг) для использования его в качестве топлива на АЭС. Компания владеет мощностями по обогащению в Германии, Нидерландах, Великобритании и США. Она поставляет топливо для атомных станций в 15 стран мира, преимущественно в Европу и США.

Ее доля составляет около 29% от мирового рынка услуг по обогащению урана. Треть компании принадлежит британскому правительству, треть – правительству Нидерландов, остальные – немецким энергетическим компаниям E.ON и RWE в равных долях.