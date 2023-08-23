Велика Британія надасть гарантію по кредиту для "Енергоатому" на збагачення урану

Велика Британія надасть кредитну гарантію на суму 192 мільйони фунтів стерлінгів (близько 225 мільйонів євро, або 9 мільярдів гривень) Національній атомній енергогенеруючій компанії "Енергоатом" через британське експортно-кредитне агентство UK Export Finance.

Як передає ВВС, про це оголосило британське Міністерство енергетичної безпеки та досягнення нульових викидів після візиту до України 22 серпня його керівника Гранта Шаппса.

Йдеться про кредит на надання "Енергоатому" послуг зі збагачення урану компанією Urenco зі штаб-квартирою у Великій Британії. За даними відомства, новий кредит збільшить загальний обсяг невоєнної фінансової допомоги Великої Британії Україні до близько 5 мільярдів фунтів.

"Путін використав енергію як зброю війни. Сьогоднішні дії щодо підтримки постачання ядерного палива допоможуть Україні покласти край залежності від російських постачань та зміцнити свою енергетичну безпеку", - прокоментував рішення Шаппс.

У ході візиту в Україну напередодні він зустрічався зі своїм колегою Германом Галущенком і його заступником Ярославом Демченковим, відвідав неназвану електростанцію, яка нині ремонтується після російської атаки в нинішньому році, а також відвідав дитячий садок, до якого ходив хлопчик на ім'я Микита, який оселився з мамою та бабусею вдома у британського міністра в рамках програми Homes for Ukraine.

Співпраця "Енергоатому" та Urenco

Нагадаємо, що 1 серпня 2019 року "Енергоатом" та Urenco уклали угоду про постачання збагаченого урану. У квітні 2022 року повідомлялося про проведення чергового етапу переговорів між компаніями на тлі повної відмови України від ядерного російського палива після початку повномасштабного вторгнення РФ.

У липні минулого року, а згодом і в грудні повідомлялося, що сторони обговорювали питання збільшення обсягу постачання збагаченого урану компанії Westinghouse для виробництва ядерного палива для українських АЕС протягом 2024-2025 років. Крім того, керівники компаній домовилися про довгострокову співпрацю в галузі постачання збагаченого урану для "Енергоатому" з 2026 року.

20 березня вже 2023 року в Лондоні президент "Енергоатому" Петро Котін та головний виконавчий директор Urenco Борис Шухт "розглянули питання потенційного фінансування" постачання збагаченого уранового продукту за контрактом між двома компаніями, проте подробиць на той момент не повідомлялося.

Urenco Group займається збагаченням урану (за технологією газових центрифуг) для використання його як паливо на АЕС. Компанія володіє потужностями зі збагачення в Німеччині, Нідерландах, Великій Британії та США. Вона постачає паливо для атомних станцій у 15 країн світу, переважно до Європи та США.

Її частка становить близько 29% від світового ринку послуг зі збагачення урану. Третина компанії належить британському уряду, третина – уряду Нідерландів, решта – німецьким енергетичним компаніям E.ON та RWE у рівних частках.