Україна має почати виробляти ядерне паливо самостійно, – Галущенко

В Міністерстві енергетики вважають, що Україна має потенціал і повинна працювати в напрямку налагодження виробництва ядерного палива та будівництва малих модульних реакторів.

Про це заявив міністр енергетики України Герман Галущенко, передає пресслужба уряду.

"У нас є завдання почати виготовлення палива для реактора ВВЕР-440 і знищити монополію Росатому в Європі. Ми активно працюємо над запровадженням санкцій проти росіян в атомній галузі, але найшвидше санкції будуть рухатись, коли Україна зможе замістити виробництво тієї продукції, яка вироблялася тільки Росією", — сказав міністр.

Він зауважив, що в напрямку розвитку урановидобувної галузі українське ДП "НАЕК "Енергоатом" має домовленості щодо співпраці з канадською компанією САМЕСО.

Заміщення Росії на ринку урану теж є пріорітетним, підкреслив Галущенко. Країна-агресор має близько 40% цього ринку і співпрацює з багатьма країнами. Тому, за словами міністра, завдання України – витіснити РФ звідти, чого також намагаються досягнути країни G7.

Серед довгострокових завдань галузі — будівництво нових ядерних блоків, нових атомних станцій та малих модульних реакторів.

"Атомна енергетика буде розвиватися з будівництвом як нових великих блоків, так і малих модульних реакторів. Сьогодні – це майбутнє, і увесь світ рухається в цьому напрямку. Україна буде однією з перших держав, де ці реактори будуть працювати", — підсумував Галущенко.

Зауважимо, що конкретних кроків щодо виробництва ядерного палива очільник Міненерго не назвав.

Раніше в "Енергоатомі" уточнювали, що Україна зможе самостійно виробляти для себе ядерне паливо за технологією американської компанії Westinghouse орієнтовно в 2026 році. Зауважимо, що Україна вже розпочала виробництво складових частин паливних блоків реакторів ВВЕР-1000, а згодом почне виробництво палива і для блоків ВВЕР-440.