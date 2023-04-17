П'ять країн G7 домовилися витіснити РФ з ринку ядерного палива

16 квітня під час форуму на полях саміту G7 США, Канада, Великобританія, Франція та Японія утворили альянс, аби витіснити Росію з міжнародного ринку ядерної енергії.

Про це повідомляє пресслужба Міністерства закордонних справ Великобританії.

Зазначається, що п’ять країн використовуватимуть ресурси та можливості секторів цивільної ядерної енергетики кожної країни, щоб підірвати контроль Росії над ланцюгами постачань.

Ця угода підтримуватиме стабільне постачання ядерного палива для наявних реакторів, а також гарантуватиме безпечну та надійну розробку палива для передових реакторів майбутнього.

"Ця угода буде використана як основа для того, щоб повністю витіснити Путіна з ринку ядерного палива, і зробити це якомога швидше, щоб відрізати для нього ще один спосіб фінансування свого варварського нападу на Україну та фактично залишити Росію осторонь", - йдеться у повідомленні британського МЗС.

Крім того, міністр енергетики Британії Грант Шаппс заявив, що ця угода, поряд з інвестиціями у відновлювані джерела енергії, стане ключовою частиною енергетичної незалежності Британії.

"Це наступний життєво важливий крок, об'єднання з іншими країнами, щоб показати Путіну, що Росії більше не раді, і зміцнення нашої глобальної енергетичної безпеки шляхом використання надійних міжнародних постачань ядерного палива з безпечних і надійних джерел. Ми повинні перестати залежати від дорогого та імпортованого викопного палива і зосередитися на більш розумних енергетичних рішеннях", - підкреслив Шаппс.

Зазначимо, як заявляв очільник НАЕК "Енергоатом" Петро Котін, Україна зможе самостійно виробляти для себе ядерне паливо за технологією американської компанії Westinghouse орієнтовно в 2026 році.

Нещодавно компанія "Енергоатом" підписала з канадською компанією САМЕСО угоду, яка дозволить реалізувати програму з використання урану при виробництві ядерного палива для українських АЕС.