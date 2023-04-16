Німеччина зупинили роботу останніх атомних станцій

В Німеччині 15 квітня зупинили роботу трьох останніх атомних електростанцій — Emsland, Neckarwestheim II та Isar II — відповідно до запланованого плану з переходу на відновлювану енергію. Про це повідомила німецька громадська телевізійна компанія ZDF.

Десятиліття антиядерних протестів у Німеччині, викликані катастрофами на Три-Майл-Айленді , Чорнобилі та Фукусімі, тиснули на уряд з вимогою припинити використання атомної енергетики.

Але оскільки інші індустріально розвинені країни, такі як США, Японія, Китай, Франція та Великобританія, розраховують на те, що атомна енергія замінить викопне паливо, рішення Німеччини викликало скептицизм в країні та за кордоном.

Після початку повномасштабної війни в Україні ціни на енергоносії різко підскочили, деякі члени уряду канцлера Німеччини Олафа Шольца почали сумніватися у правильності закриття атомних станцій, що було заплановано на 31 грудня 2022 року. У результаті компромісу Шольц погодився на одноразове продовження кінцевого терміну до 15 квітня 2023 року.

"Війна в Україні та енергетична криза показують нам, що ми повинні дивитися ширше. Ми повинні сприяти дослідженням, які є відкритими для технологій, особливо з огляду на відмову від ядерної зброї. Не тільки виходити, але й входити", — прокоментував президент парламенту землі Гессен Борис Рейн.

Водночас уряд Німеччини визнав, що в короткостроковій перспективі країні доведеться більшою мірою покладатися на вугілля та природний газ для задоволення своїх енергетичних потреб, навіть якщо вона вживає заходів для збільшення виробництва електроенергії від сонця та вітру. Німеччина прагне стати вуглецево-нейтральною до 2045 року .

Нагадаємо, що в цей же час найбільший в Європі ядерний реактор Olkiluoto 3 (OL3) почав регулярну роботу в Фінляндії. Він забезпечує 14% виробництва електроенергії в країні.

Нова станція забезпечуватиме електроенергією щонайменше протягом наступних 60 років.