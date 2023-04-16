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Фінляндія запустила найбільший в Європі ядерний реактор
Найбільший в Європі ядерний реактор Olkiluoto 3 (OL3) почав регулярну роботу рано в неділю, тим самим підвищуючи енергетичну безпеку в регіоні, до якого Росія припинила постачання газу та електроенергії. Про це повідомило міжнародне агентство Reuters.
Зазначимо, що реактор запрацював через 18 років після початку будівництва.
“Виробництво Olkiluoto 3 стабілізує ціни на електроенергію та відіграє важливу роль у зеленому переході Фінляндії. Електрифікація суспільства триває, і екологічно чисте виробництво електроенергії, безсумнівно, є одним із головних козирів Фінляндії”, - сказав у заяві виконавчий директор атомної компанії Teollisuuden Voima Ярмо Танхуа.
Найбільша в Європі атомна електростанція Olkiluoto 3 забезпечує 14% виробництва електроенергії в країні.Підписуйтесь на наш Telegram канал
Нова станція забезпечуватиме електроенергією щонайменше протягом наступних 60 років.
Будівництво реактора потужністю 1,6 гігават (ГВт), першої нової атомної електростанції у Фінляндії за понад чотири десятиліття та першої в Європі за 16 років, розпочалося у 2005 році.
Спочатку роботи планували завершити у 2009 році. Але проект, замовником якого виступив франко-німецький консорціум Areva-Siemens, зіштовхнувся з труднощами, зокрема з затримками в проектних роботах.
Питання атомної енергетики залишається суперечливим в Європі - пишуть журналісти. Так Німеччина вчора вимкнула останні три реактори, водночас Швеція, Франція і Великобританія планують будівництво нових.
Російський експорт електроенергії до Фінляндії скоротився у квітні, потім припинився в травні минулого року, коли російська енергетична компанія "Інтер РАО" заявила, що їй не заплатили за продану енергію, що стало наслідком збільшення прірви між Москвою та Європою через війну в Україні.
Нагадаємо, з понеділка Україна планує відновити експорт електроенергії до Словаччини.