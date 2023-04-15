Україна з понеділка може розпочати експорт електроенергії до Словаччини

Україна з понеділка планує розпочати експорт електроенергії до Словаччини. Йдеться про обсяг 200 МВт щогодини. Про це повідомила національна енергетична компанія "Укренерго” в Facebook.

“Відповідний аукціон з розподілу пропускної спроможності міждержавних перетинів у напрямку Словаччини був проведений сьогодні на дату постачання 17 квітня. На аукціоні було розподілено 100% доступної пропускної спроможності у цьому напрямку серед чотирьох учасників”, - написала пресслужба НЕК "Укренерго".

Зазначимо, дозволена ENTSO-E максимальна пропускна спроможність для експорту електроенергії у Європу наразі складає 400 МВт. "Укренерго" спільно з європейськими колегами працює над можливістю збільшення цього обсягу.

В квітні в Міненерго заявили, що планують збільшити обсяги експорту за ті, які були минулого року.

“Це наша відповідь на російські варварські атаки, це доказ того, що у держави-терориста нічого не вийшло. І зараз ми сподіваємся вийти на ті обсяги експорту, які були минулого року. Ми плануємо і будемо вести перемовини і щодо їх збільшення, тому що сьогодні резерв у системі дозволяє це зробити”, - заявив міністр енергетики України Герман Галущенко.

Раніше НЕК "Укренерго" провела перший аукціон з розподілу пропускної спроможності міждержавних мереж для експорту електроенергії у Молдову на день постачання 11 квітня.

За результатами першого аукціону було розподілено 51% (330 з 650 МВт) всієї доступної пропускної спроможності мереж у цьому напрямку серед чотирьох учасників.

Нагадаємо, Україна почала експортувати електроенергію до Європи наприкінці червня 2022 року. У жовтні експорт було припинено через російські обстріли енергетичної інфраструктури.

Коли ситуація стабілізувалася, сторони розпочали обговорення питання відновлення постачання електроенергії до Європи. Європу.

7 квітня Міністр енергетики Герман Галущенко підписав розпорядчий документ, який дозволяє розпочати процес відновлення експорту електроенергії в умовах профіциту генеруючої потужності.