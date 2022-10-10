Україна припиняє експорт електроенергії через російські обстріли енергетичних об'єктів

Через обстріли російськими військовими об'єктів енергетичної інфраструктури в понеділок 10 жовтня, Україна з 11 жовтня припиняє експорт електроенергії до країн Європейського союзу. Про це повідомляє Міністерство енергетики.

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"Україна припиняє експорт електроенергії через російські ракетні обстріли енергетичних об’єктів. Росія продовжує здійснювати енергетичний терор проти України, а також посилює енергетичний тиск на Європейський Союз", - сказано в повідомленні.

Згідно з ним, українська електроенергія, яку експортували після синхронізації до ЄС, а також окремими лініями до Молдови і Польщі, допомагала Європі заміщати російський газ та підтримувала стабільність європейської енергосистеми.

В повідомленні зазначається, що Україна продовжувала експортувати електроенергію навіть після того, як була зупинена Запорізька атомна електростанція, що більше 7 місяців знаходиться в російській окупації.

Однак ракетні обстріли, що вразили теплову генерацію і електричні підстанції, змушують Україну піти на припинення з 11 жовтня 2022 року експорту електроенергії задля стабілізації власної енергосистеми.

"Саме експорт електроенергії з України допомагав Європі зменшувати споживання російських енергоресурсів. І саме тому Росія знищує нашу енергосистему, вбиваючи саму можливість експорту електроенергії з України", - зазначив міністр енергетики Герман Галущенко.

Нагадаємо, зранку 10 жовтня Росія вдарила ракетами, по Києву,Львову, Дніпру,Харкову, Житомирській та Сумській областях. В містах, зокрема в столиці зафіксували кілька влучань ракет. В Житомирській області також росіяни завдали ракетного удару по енергетичній інфраструктурі. В містах, зокрема в столиці зафіксували кілька влучань ракет. Наразі відомо про 11 загиблих та 64 травмованих через обстріли.

У зв'язку з численними ударами по інфраструктурі влада звернулася до населення з закликом обмежити споживання електроенергії у вечірній час, щоб зменшити навантаження на енергосистему та уникнути аварійних відключень. В свою чергу "Укренерго" ввело в дію графік віялових відключень в Києві, Чернігові, Черкасах та областях, а також Житомирі, щоб мати змогу провести необхідні ремонти об'єктів критичної інфраструктури.

Національна енергетична компанія “Укренерго” на аукціонах з продажу доступу до міждержавних електромереж з 3 червня по 9 жовтня заробила 4,9 млрд гривень.