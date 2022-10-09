"Укренерго" заробило на експорті електроенергії до ЄС майже 5 млрд гривень

Національна енергетична компанія “Укренерго” на аукціонах з продажу доступу до міждержавних електромереж з 3 червня по 9 жовтня заробила 4,9 млрд гривень. Про це повідомляє прес-служба компанії.

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"Загальна вартість доступу до міждержавних електромереж в напрямку Словаччини та Румунії, проданого на аукціонах «Укренерго» з 30 червня по 9 жовтня 2022 року, склала понад 4,9 млрд гривень. Впродовж останнього тижня 3-9 жовтня величина проданого перетину склала 50 212 МВт*год. В одному аукціоні брали участь від 7 до 12 компаній", - сказано в повідомленні.

Згідно з ним, загальна вартість доступу до міждержавних мереж в напрямку Польщі, який було продано на аукціонах впродовж 1-9 жовтня склала 374,88 тис. грн. В аукціонах брали участь дві компанії.

Вартість електроенергії на "ринку на добу наперед" (РДН) впродовж останнього тижня зменшилася на всіх ринках, як в Європі, так і в Україні. Зокрема в Словаччині в робочі дні ціна базового навантаження коливалася в діапазоні 332-423 євро/МВт*год, 3-9 жовтня вона вже була в проміжку 196-279 євро/МВт*год. Аналогічно в Румунії цей діапазон знизився з 338-397 євро/МВт*год до 211-315 євро/МВт*год. У вихідні дні(8-9 жовтня) ціни були ще нижчими. На українському РДН ціна знизилася з 93-94 євро/МВт*год до 91-92 євро/МВт*год.

Відповідно середньозважена ціна доступу до перетину в напрямку Румунії та Словаччини на цьому тижні знизилася до 4,748 тис. грн/ МВт*год (на 6%). Найбільша гранична ціна в одній годині склала 14,3 тис. грн/МВт*год у напрямку Словаччини 5 жовтня о 20-й годині.

Нагадаємо, Європейська мережа операторів системи передачі електроенергії (ENTSO-E) збільшила до 300 МВт доступну пропускну спроможність для експорту електроенергії з України в ЄС. Такі можливості для українських експортерів будуть діяти в години найбільшого споживання електроенергії.

У Міністерстві енергетики прогнозують, що Україна заробить до 1,5 млрд євро на експорті електроенергії до Євросоюзу до кінця 2022 року.