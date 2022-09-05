Україна збільшить експорт електроенергії до ЄС в години пік

Європейська мережа операторів системи передачі електроенергії (ENTSO-E) збільшила до 300 МВт доступну пропускну спроможність для експорту електроенергії з України в ЄС. Такі можливості для українських експортерів будуть діяти в години найбільшого споживання електроенергії. Перший день поставки зі збільшеними обсягами – 5 вересня.

Ми продовжуємо воювати з окупантом на інформаційному фронті, надаючи виключно перевірену інформацію та аналітику. Війна позбавила нас можливості заробляти, просимо Вашої підтримки. Підтримати delo.ua

Про це повідомила пресслужба НЕК "Укренерго".

Зазначаєтьмя, що відповідне рішення оператори системи передачі (ОСП) континентальної Європи прийняли на засіданні регіональної групи Континентальна Європа ENTSO-E.

"Доступний обсяг міждержавних перетинів для експорту/імпорту електроенергії між Україною та ENTSO-E збільшено на 50 МВт в денні та вечірні години доби. Зокрема, з 7:00 до 23:00 (за європейським часом) (16 годин поспіль) – в понеділок - п’ятницю та з 9:00 до 23:00 (за європейським часом) (14 годин поспіль) – в суботу - неділю. В решту годин доби величина доступного перетину залишиться на попередньому рівні", - повідомили в "Укренерго".

У відомстві підкреслили, що відтепер загальний обсяг доступної пропускної спроможності електромереж між енергосистемами України та ЄС в денні та вечірні години збільшився до 300 МВт, а в нічні залишиться на рівні 250 МВт. Перший день поставки зі збільшеними обсягами – 5 вересня.

На аукціонах з доступу до міждержавних перетинів в денні та нічні години він розподілятиметься в напрямку Румунії в обсязі 125 МВт та Словаччини – 175 МВт. А з 6 вересня – в обидві країни порівну: по 150 МВт вдень і ввечері та по 125 МВт вночі до кожної країни.

Зазначимо, на фоні енергетичної кризи Європейська мережа операторів системи передачі електроенергії (ENTSO-E) дозволила Україні збільшити експорт електроенергії до країн Євросоюзу в 2,5 рази.

Нагадаємо, 16 березня Об'єднана енергосистема України синхронізувалася з Енергосистемою континентальної Європи ENTSO-E.

У Міністерстві енергетики прогнозують, що Україна заробить до 1,5 млрд євро на експорті електроенергії до Євросоюзу до кінця 2022 року.