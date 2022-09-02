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Україна може стати "зеленим" енергохабом для Європи, – Зеленський
Президент Володимир Зеленський вважає, що Україна може стати "зеленим" енергохабом для Європи, який замінить російські енергоресурси. Про це очільник держави заявив 2 вересня під час виступу на міжнародному економічному форумі "Амброзетті".
"У нашої країни – величезний природний потенціал для розвитку потужностей у "зеленій" енергетиці та у виробництві "зеленого" водню. Це потенціал як мінімум у десятки, а можливо, у сотні гігават "зелених" електричних потужностей і мільйони тонн "зеленого" водню", — зазначив Зеленський.
Президент впевнений, що завдяки українському експорту електрики можна стабілізувати енергоспоживання країн ЄС, що зменшить енерготиск Росії на всю Європу.
Він звернув увагу, що вже є й інфраструктура для транспортування електрики та водню в ЄС.Підписуйтесь на наш Telegram канал
На фоні енергетичної кризи Європейська мережа операторів системи передачі електроенергії (ENTSO-E) дозволила Україні збільшити експорт електроенергії до країн Євросоюзу в 2,5 рази.
Нагадаємо, 16 березня Об'єднана енергосистема України синхронізувалася з Енергосистемою континентальної Європи ENTSO-E. У Міністерстві енергетики прогнозують, що Україна заробить до 1,5 млрд євро на експорті електроенергії до Євросоюзу до кінця 2022 року.