Скільки Україна заробить на експорті електроенергії до ЄС

У Міністерстві електроенергії прогнозують, що Україна заробить до 1,5 млрд євро на експорті електроенергії до Євросоюзу до кінця 2022 року. Про це повідомила радник міністра енергетики Лана Зеркаль в інтерв'ю телеканалу "Суспільне".

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За її словами, Україна заробить ще більше на експорті е/е у майбутньому завдяки праву постачати до ЄС свою енергію.

"До кінця року за нормальних умов ми зможемо заробити близько 1,5 млрд євро. Українська система працює синхронно із системою Євросоюзу з березня, і зараз ЄС відкриває нам технічну можливість запускати комерційні потоки та заробляти на цьому гроші. Нам дуже важливо, що, незважаючи на війну, ми змогли це зробити на 2,5 роки раніше, ніж планувалося", - розповів Зеркаль.

Наразі всі українські лінії готові постачати електроенергію до Румунії, Угорщини, Словаччини та Польщі.

Крім того, ДП НАЕК "Енергоатом" уклав експортний контракт із молдавською державною компанією Energocom. З 04 червня розпочалося постачання української електроенергії до Молдови.

Нагадаємо, Молдова та Україна пройшли інтеграцію з європейською ENTSO-E. Енергосистеми обох країн повністю синхронізувалися з енергомережею континентальної Європи у середині березня 2022 року.

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