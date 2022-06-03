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"Енергоатом" почне експортувати електроенергію до Молдови

"Енергоатом" почне експортувати електроенергію до Молдови

ДП НАЕК "Енергоатом" уклав експортний контракт із молдавською державною компанією Energocom. З 04 червня розпочнеться постачання української електроенергії до Молдови. Про це повідомила пресслужба "Енергоатому".

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Згідно з договором, у червні Україна поставить до Молдови 85,2 тисяч МВт-год електроенергії за ціною 77 доларів за 1 МВт-год.

"Енергоспоживання Молдови значною мірою залежить від генерації на Молдовській ДРЕС, що належить Росії. Український експорт дозволить країні диверсифікувати постачання електричної енергії та посилити її енергетичну безпеку", - наголошують в "Енергоатомі".

Зазначимо, що ще у травні, за даними національної енергетичної компанії "Укренерго", Україна експортувала електроенергію до Молдови.

Нагадаємо, Молдова та Україна пройшли інтеграцію з європейською ENTSO-E. Енергосистеми обох країн повністю синхронізувалися з енергомережею континентальної Європи у середині березня 2022 року.

Джерело фото:ua.depositphotos.com

Автор:
Віта Молодан