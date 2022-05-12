Україна почала експорт електроенергії до Молдови

У четвер, 12 травня, Україна почала експортувати електроенергію до Молдови. Про це свідчать дані на сайті національної енергетичної компанії "Укренерго".

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Станом на 11:15 експорт електроенергії з України до Молдови становить 146 МВт-год.

У свою чергу профільне видання ExPro consulting повідомляє, що за результатами добового аукціону з розподілу пропускної спроможності міждержавних перетинів на поставку 12 травня державна компанія «Укргідроенерго» викупила перетин для експорту до Молдови на 1-4 години 80 МВт, на 5-24 години – 150 МВт.

Раніше, на місячному аукціоні, перетин викуповували 3 компанії - 150 МВт - "Августа", 121 МВт - "Артлекс-Енерджі", 149 МВт - "ТЕТ Груп". У той же час, у травні запропонована пропускна спроможність на добових аукціонах становила максимальне значення – 600 МВт.

На подобовому аукціоні з розподілу міждержавного перетину на 13 травня «Укргідроенерго» викупило 100 МВт на 1-4 години, 160 МВт на 5-24 години.

Нагадаємо, раніше в Енергоатомі заявили, що мають можливості для експорту електроенергії та можуть у майбутньому збільшувати його обсяг.