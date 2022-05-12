Украина начала экспорт электроэнергии в Молдову

В четверг, 12 мая Украина начала экспортировать электроэнергию в Молдову. Об этом свидетельствуют данные на сайте национальной энергетической компании “Укрэнерго”.

Мы продолжаем сражаться с оккупантом на информационном фронте, предоставляя исключительно проверенную информацию и аналитику. Война лишила нас возможности зарабатывать, просим Вашей поддержки. Поддержать delo.ua

По состоянию на 11:15 экспорт электроэнергии из Украины в Молдову составляет 146 МВт-ч.

В свою очередь профильное издание ExPro consulting сообщает, что по результатам суточного аукциона по распределению пропускной способности межгосударственных сечений на поставку 12 мая государственная компания «Укргидроэнерго» выкупила сечение для экспорта в Молдову на 1-4 часа 80 МВт, на 5-24 часа – 150 МВт.

Ранее, на месячном аукционе, пересечение выкупали 3 компании – 150 МВт – «Августа», 121 МВт – «Артлекс-Энерджи», 149 МВт – «ТЭТ Групп». В то же время, в мае предложенная пропускная способность на суточных аукционах составила максимальное значение – 600 МВт.

На посуточном аукционе по распределению межгосударственного пересечения на 13 мая «Укргидроэнерго» выкупило 100 МВт на 1-4 часа, 160 МВт на 5-24 часа.

Напомним, ранее в Энергоатоме заявили, что имеют возможности для экспорта электроэнергии и могут в будущем увеличивать его объем.