Україна домовилася з американською Westinghouse про будівництво ще чотирьох енергоблоків АЕС

Україна домовилася з американською компанією Westinghouse про будівництво на своїй території за її технологією АР1000 ще чотирьох енергоблоків атомних електростанцій. Про це повідомляє прес-служба українського Міністерства енергетики.

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Відповідну угоду підписали 2 червня нещодавно затверджений президентом НАЕК "Енергоатом" Петро Котін та президент і головний виконавчий директор Westinghouse Electric Company Патрік Фрагман.

Таким чином, кількість таких запланованих блоків зросла з п'яти до дев'яти. При цьому в Міненерго не уточнюють, про розширення яких саме станцій іде мова в угоді.

За словами міністра енергетики Германа Галущенка, укладені між "Енергоатомом" та Westinghouse домовленості є черговим потужним кроком на шляху енергонезалежності України та її безвуглецевого майбутнього.

"Ми осучаснимо наш парк атомних енергоблоків, що вироблятимуть чисту, безпечну та надійну енергію без жодного впливу Росії. У перспективі Україна може стати ключовим експортером електроенергії в Європу", - наголосив чиновник.

Загалом же сторони підписали три угоди про посилення співпраці між компаніями, зокрема було досягнуто домовленості щодо збільшення обсягів постачання американського ядерного палива для потреб усіх українських АЕС.

Йдеться про забезпечення паливом як наявних енергоблоків, так і тих, які будуть побудовані в Україні в рамках співпраці. Паливо постачатиметься з виробничого майданчика Westinghouse у Швеції. При цьому виробництво компонентів тепловиділяючих збірок відбуватиметься в Україні на базі одного з відокремлених підрозділів "Енергоатому".

Крім того, компанії підтвердили намір створити інженерно-технічний центр Westinghouse в Україні, який займатиметься супроводом будівництва та експлуатації енергоблоків АР1000 в Україні, а також майбутньою програмою виведення з експлуатації енергоблоків українських АЕС.

"Створення спільного з "Енергоатомом" потужного інженерно-технічного центру Westinghouse в Україні ми розглядаємо як довіру та визнання високого рівня вітчизняної ядерної науки, кваліфікації українських інженерів-атомників та потужний фундамент для розвитку ядерної енергетики України на десятиліття вперед на основі найсучасніших технологій", - зазначив Галущенко.

Нагадаємо, що 22 листопада 2021 року "Енергоатом" домовився з Westinghouse про початок реалізації проекту будівництва двох нових енергоблоків на Хмельницькій атомній електростанції.

Раніше, 1 вересня, "Енергоатом" та Westinghouse підписали меморандум про взаєморозуміння, що передбачає залучення технології Westinghouse з будівництва ядерного реактора проекту АР1000 з електричною потужністю близько 1,1 ГВт.

Як зазначали в Офісі президента, реалізація меморандуму відкриє можливість залучення інвестицій для будівництва п'яти енергоблоків вартістю до 30 мільярдів доларів, при цьому передбачається часткова локалізація виробництва в Україні.

Як повідомляє 3 червня в своєму Teelgram-каналі "Енергоатом", Котін та Фрагман напередодні відзначили початок будівництва 5-го та 6-го енергоблоків на ХАЕС відкриттям відповідного пам'ятного знаку.

Зазначимо, що реактори АР1000 на сьогодні використовуються тільки в одній країні — Китаї. Усього їх працює чотири – по два на АЕС Саньмень (провінція Чжецзян) та АЕС Хайян (провінція Шаньдун). Ще два будуються на АЕС Вогтль в американському штаті Джорджія.

Нагадаємо також, що ще в січні 2018 року "Енергоатом" продовжив контракт на закупівлю палива у Westinghouse до 2025 року та розширив програму диверсифікації палива до семи з 15 українських ядерних реакторів замість шести (новим одержувачем американського палива тоді став блок №3 Рівненської АЕС).