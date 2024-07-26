За першу половину 2024 року експорт яблук та груш з України зріс на чверть

У першому півріччі поточного року експорт яблук та груш з України зріс на 23% порівняно з аналогічним періодом минулого року. Обсяг експорту яблук та груш склав 28 тисяч тонн.

Про це повідомили аналітики EastFruit.

Згідно з повідомленням, загальний експорт агропродовольчої продукції з України за січень-червень 2024 року досяг близько $12,4 млрд, що на 5% більше, ніж за той же період 2023 року.

Особливо помітне зростання спостерігалося в експорті плодово-ягідної продукції, який збільшився на 50% і досяг $143 млн.

Аналітики повідомляють, що обсяги експорту волоських горіхів зросли на 44% до 19 тис. тонн, заморожених плодів – на 35% до 38 тис. тонн, яблук та груш – на 23% до 28 тис. тонн.

Варення, желе та мармелад принесли $9 млн, що на 65% більше, ніж минулого року. Консервовані плоди та ягоди дали $6 млн доходу, що на 20% більше, а продажі соків склали $97 млн, збільшившись на 61%.

Країни Європейського Союзу продовжують бути головним ринком збуту для української плодово-ягідної продукції. Крім того, Україна посилила свою присутність на ринку меду США, успішно розширюючи географію продажів.

Аналітики додають, що незважаючи на зовнішні обмеження та загрози, пов'язані з війною, експорт товарів з доданою вартістю поступово виходить на стабільно високий рівень. Це досягається завдяки визнаній якості української продукції та позитивному іміджу виробників серед зарубіжних партнерів.

Які ще ягоди експортує Україна

Незважаючи на військову агресію з боку Росії, українські компанії продовжують нарощувати присутність на світовому ринку ягід. Торік, за підсумками попередніх п'яти сезонів Україна стала чемпіоном світу з темпів нарощування експорту ягід серед усіх країн.

Зокрема, наша держава опинилась у ТОП-10 постачальників свіжої лохини на ринок Великої Британії за підсумками 2023 року. Загалом Київ поставив Лондону 390 тонн ягоди, що на 11% більше, ніж було в 2022 році. Британський ринок став п’ятим по величині ринком збуту для української лохини – після Польщі, Нідерландів, Грузії і Німеччини.

Окрім того, за підсумкам минулого року Україні увірвалася до ТОП-7 експортерів лохини в Китай. За 11 місяців 2023 року поставки заморожених фруктів і ягід з України в Китай зросли в 4,7 рази у порівнянні з аналогічним періодом 2022 року, і стали рекордними за всю історію. Практично весь обсяг експорту в цій категорії припадає на поставки замороженої лохини.

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