Україна стала чемпіоном світу з темпів нарощування експорту ягід

Незважаючи на військову агресію з боку Росії, українські компанії продовжують нарощувати присутність на світовому ринку ягід. Україна за підсумками попередніх п'яти сезонів стала чемпіоном світу з темпів нарощування експорту ягід серед усіх країн.

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Про це заявив економіст інвестиційного департаменту Продовольчої та сільськогосподарської організації ООН (ФАО) Андрій Ярмак під час одного з найбільших у світі ягідних форумів Global Berry Congress, що проходить 28 листопада у Роттердамі, пише EastFruit.

За словами експерта, експорт ягід з України в 2018-2022 роках демонстрував зростання в середньому на 25% щороку, переважно за рахунок збільшення експортних відвантажень замороженої малини.

"Однак і лохина останнім часом почала робити свій внесок у цей процес, що дозволяє Україні щороку просуватися вгору в рейтингу найбільших експортерів ягід у світі", - зауважує Ярмак.

Він наголосив і на величезних проблемах, з якими стикається Україна у розвитку ягідного бізнесу. Зокрема, за словами експерта ФАО, близько $100 млн доларів США Україна залишає Польщі, що дозволяє останній утримувати провідні позиції в експорті свіжих та заморожених ягід, доопрацьовуючи та реекспортуючи українську ягоду.

При цьому Україна продовжує продавати ягоди за найнижчою ціною на ринку, тоді як за певних маркетингових зусиль та незначних інвестицій у технології, враховуючи унікальні агрокліматичні умови вирощування, могла б продавати цю продукцію за преміальною ціною.

"Українському ягідному бізнесу зараз точно не завадили б ці $100 млн доларів. Це дозволило б Україні знизити залежність від одного з найбільших покупців, з яким і так останнім часом виникають серйозні проблеми. Додаткові кошти, які надійдуть від диверсифікації експорту з мінімізацією реекспорту через Польщу, теж допомогли б суттєво наростити обсяги та якість продукції, а з ними і рейтинги та репутацію України у ягідному світі", - переконаний Ярмак.

Він додав, що наступного сезону Україна матиме серйозний карт-бланш на ринку замороженої малини, тому що багато країн скоротили площі під цією культурою, тоді як світові ціни залишалися вкрай низькими.

"Відповідно інтерес до малини в сезоні 2024/25 серед світових покупців може знову зрости, що дозволить збільшити доходи від реалізації продукції. І було б непогано поєднати цей із зусиллями з диверсифікації експорту і малини, і лохини", - підкреслив Ярмак.

Зауважимо, за перше півріччя 2023 року Україна потроїла експорт замороженої малини на ринок США. Це дало змогу Україні вперше увійти в десятку найбільших постачальників замороженої малини на ринок США, посівши 8-е місце в рейтингу найбільших експортерів.

А за підсумками 2022 року Україна змогла оновити рекорд експорту замороженої малини попри вкрай складні умови роботи, окупацію частини території російською армією, дефіцит робочої сили, дорогу логістику та регулярні терористичні атаки Росії на об’єкти цивільної інфраструктури, зокрема на енергетичну інфраструктуру.

Джерело фото: ua.depositphotos.com